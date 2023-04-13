Aksaray'da boru hırsızları yakalandı

İHA'nın haberine göre, Aksaray’da jandarma ekipleri, sondaj borularını çalan 2 şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Güzelyurt ilçesinde sondaj borularının çalındığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçen İl Jandarma komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayla ilgili geniş çaplı araştırma ve inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda 2 şüphelinin kimliğini tespit eden JASAT dedektifleri şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alınırken ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda çalınan 17 adet sondaj borusu ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken ele geçirilen borular eksiksiz olarak sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.