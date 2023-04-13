13 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Aksaray'da boru hırsızları yakalandı

Aksaray’da sondaj borularını çalan şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. 

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 13:12
Takip Et

Aksaray'da hırsızlık olayı

Aksaray'da boru hırsızları yakalandı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Aksaray’da jandarma ekipleri, sondaj borularını çalan 2 şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Güzelyurt ilçesinde sondaj borularının çalındığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçen İl Jandarma komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayla ilgili geniş çaplı araştırma ve inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda 2 şüphelinin kimliğini tespit eden JASAT dedektifleri şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alınırken ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda çalınan 17 adet sondaj borusu ele geçirildi. 

Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken ele geçirilen borular eksiksiz olarak sahibine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
1
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
2
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
3
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Kanalizasyondaki vurgunda müdürler zengin oldu. Yolsuzluğu ortaya çıkaran istifa ettirildi
4
﻿Kanalizasyondaki vurgunda müdürler zengin oldu. Yolsuzluğu ortaya çıkaran istifa ettirildi
﻿Kanalizasyondaki vurgunda müdürler zengin oldu. Yolsuzluğu ortaya çıkaran istifa ettirildi
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
5
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
6
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
7
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿Evlerine yıldırım düştü. 'Bomba atıldı sandık' dedi
﻿Evlerine yıldırım düştü. 'Bomba atıldı sandık' dedi
﻿Evlerine yıldırım düştü. 'Bomba atıldı sandık' dedi
﻿Uzmanı açıkladı. 50 yaşından sonra her iki erkekten biri risk altında
﻿Uzmanı açıkladı. 50 yaşından sonra her iki erkekten biri risk altında
﻿Uzmanı açıkladı. 50 yaşından sonra her iki erkekten biri risk altında
﻿Uzmanı açıkladı: Yaşlanma süreci gülüşünüzü etkiliyor
﻿Uzmanı açıkladı: Yaşlanma süreci gülüşünüzü etkiliyor
﻿Uzmanı açıkladı: Yaşlanma süreci gülüşünüzü etkiliyor
﻿Dele Alli'nin Türkiye'ye geri dönmeyeceği ortaya çıktı
﻿Dele Alli'nin Türkiye'ye geri dönmeyeceği ortaya çıktı
﻿Dele Alli'nin Türkiye'ye geri dönmeyeceği ortaya çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.