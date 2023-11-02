Akşener’den Tolga Şardan'ın tutuklanmasına tepki. “Vatandaşın haber alma ihtiyacını yerine getirmek gazetecinin görevidir”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazeteci Tolga Şardan’ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Akşener, ”Gazeteciler görevlerini yaparlar. O da nedir? Haberi doğru vermektir. İftira atılırsa suçtur, manipülasyon yapılırsa suçtur, ama var olan bir haberi (yazmak) gazetecinin görevidir” dedi.

Akşener’den Tolga Şardan'ın tutuklanmasına tepki. “Vatandaşın haber alma ihtiyacını yerine getirmek gazetecinin görevidir”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün İYİ Parti Etimesgut İlçe Başkanlığı’nın yeni binasının açılışını yaptı. Akşener, açılış sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“VAR OLAN BİR HABERİ YAZMAK GAZETECİNİN GÖREVİDİR”

Akşener, T24 yazarı, gazeteci Tolga Şardan’ın tutuklanmasıyla ilgili yöneltilen bir soru üzerine şunları söyledi:

“Parti olarak bir açıklama yaptık, kurumsal olarak bir açıklama yaptık Sayın Zorlu bu konuda görüşümüzü bildirdi. Bunları doğru bulmadığımızı, yanlış olduğunu ve en fazla da esasında daha sonra iktidara zarar vereceğini bir kere daha hatırlatmak isterim. Gazeteciler görevlerini yaparlar. O da nedir? Haberi doğru vermektir. İftira atılırsa suçtur, manipülasyon yapılırsa suçtur, ama var olan bir haberi (yazmak) gazetecinin görevidir. Vatandaşın haber alma ihtiyacını, haber alma hakkını, isteğini yerine getirmek gazetecinin görevidir. Gazetecilik onun için var. Hukukun üstünlüğü, adalet gelişmedikçe Türkiye açısından durum doğru değil.”

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