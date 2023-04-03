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  • 'Kendimi sadece bir sayı olarak görüyorum' diyen genç kıza Meral Akşener böyle cevap verdi

'Kendimi sadece bir sayı olarak görüyorum' diyen genç kıza Meral Akşener böyle cevap verdi

İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın kendisini 'sayı' değil, birer 'velinimet' olarak hissettiği bir siyaset anlayışıyla geliyoruz." dedi.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 10:43
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Meral Akşener genç kıza böyle cevap verdi

'Kendimi sadece bir sayı olarak görüyorum' diyen genç kıza Meral Akşener böyle cevap verdi
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Editör: Gülsüm Acıyan 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz gün öğrencilerle iftar yemeğinde buluştu. 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Örnektepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle birlikte iftar yaptı. İftara sosyal medya fenomeni Danla Bilic de katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iftar sonrası öğrencilerle sohbet etti.

Konuyla alakalı İYİ Parti lideri Meral Akşener sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. 

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in bir kız öğrenci ile arasında geçen diyalog çok konuşuldu. 

Genç kız, "Kendimi sadece bir sayı olarak görüyorum" dedi. 

Bu sözlerin üzerine İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Bunu düşündürtmüş olmak bile biz büyükler için çok kötü. 15-18 yaşında evlendirilmiş çocuk sahibi bir kızın tek hayali ne biliyor musunuz? Kuş olmayı hayal ediyorum ve bu ülkeden uçup gitmeyi hayal  ediyorum. Ben bunların artık bilerek yapıldığına inanıyorum. 

Birçok şey de elimizde bu arada. Birçok şeye de sizi suçlayamam yaşlarınız küçük. Ama birçok şeye de biz sebep olduk. Bizim nesil sebep oldu." dedi.

Akşener, şu ifadeleri kullandı: 

"Başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın kendisini 'sayı' değil, birer 'velinimet' olarak hissettiği bir siyaset anlayışıyla geliyoruz."

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