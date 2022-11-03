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Akşener'in 'Refah koalisyonunu ben yıktım' sözlerine İYİ Parti'den açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçmişte katıldığı bir televizyon programının reklam arasındaki sözleri üzerinden başlatılan tartışmalar ile olarak İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu yazılı bir açıklama yayınladı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 00:00
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Akşener'in 'Refah koalisyonunu ben yıktım' sözlerine İYİ Parti'den açıklama

Akşener'in 'Refah koalisyonunu ben yıktım' sözlerine İYİ Parti'den açıklama
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Açıklamada "Dünden itibaren bazı medya kuruluşlarında kullanılan ve özellikle sosyal medyada bir kara propaganda aracı hâline getirilen görüntüler hakkında kamuoyumuzu bilgilendirme gereği hasıl olmuştur.

Buna göre Aralık 1996’da Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in konuk olduğu merhum Mehmet Ali Birand’ın yönetimindeki 32. Gün programının reklam arasında gerçekleşen bir konuşma; etik değerler çiğnenerek ve bütünüyle gerçek dışı bir şekilde sunulmuştur. Söz konusu yalan haber ve paylaşımlarda Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in sözleri; “Refah koalisyonunu (Refah Partisi-Doğruyol Partisi) ben yıktım.” şeklinde belirtilen yalan haberlere konu edilmektedir." denildi.

Kürşad Zorlu açıklamasına şöyle devam etti "Oysa Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in katıldığı yayında serf ettiği sözler çok açıktır. Burada Genel Başkanımız “Ben Kadın Kolları Genel Başkanlığımda 8 ayda 45 il gezmişim. Refah-Ana Koalisyonunu (Refah Partisi- Anavatan Partisi arasında) ben yıktım, kadınlarla yıktım. 50 kadını dökemediler. Ben iyi bir örgütçüyüm…” demektedir.

Açıkça anlaşılmaktadır ki kastedilen; 54. Hükûmet olarak kurulan Refah-Yol Hükûmeti değil, 53. Hükûmet’in de öncesinde kurulması için yoğun çaba harcanan Refah-Ana Hükûmeti’nin kurulmasının önlenmiş olmasıdır.

Yukarıda adı geçen yalan haberlerin aksine; Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in bu hamlesi ve elde ettiği neticenin ardından Refah-Yol Hükûmeti’nin kurulmasına giden süreç gerçekleşmiştir. Üstelik söz konusu yayının yapıldığı tarihte Genel Başkanımız, İçişleri Bakanı olarak görevine devam etmektedir. Hâliyle Refah-Yol Hükûmeti’nin bir bakanı olarak görev yaptığı hükûmeti yıktığı iddiası, yalanın da ötesinde bir iftiradır." dedi.

Zorlu "Bu yöntem maalesef karanlık bir dönemin, ucuz ve iftira siyasetinin en belirgin örneğidir. Öyle anlaşılmaktadır ki milletimizin İYİ Parti’ye olan teveccühü, ülke genelinde yayılan umut ve heyecan dalgası siyasi iktidarı ve malum çevreleri rahatsız etmektedir.

Biz İYİ Parti olarak; bu siyaset tarzına karşı duracağımız gibi iktidarımız döneminde yalan ve iftira siyasetine son verecek bir büyük değişimi de milletimizle buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

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