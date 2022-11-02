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Meral Akşener'den Erdoğan'a eleştiri: Hala seçilsem neler yapacağım diyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik yaptığı eleştirile yorumu Twitter hesabından paylaştı.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 16:17
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Hala seçilsem neler yapacağım diyor. Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştiri

Meral Akşener'den Erdoğan'a eleştiri: Hala seçilsem neler yapacağım diyor
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirilerini Twitter hesabından da paylaşan Akşener, paylaşımına şu notu düşüt:

“Enflasyon %80’i aşmış, dolar 18 lirayı geçmiş, milletimiz kanayan yaralarına merhem bekliyor... Bay Kriz ise hâlâ; “Ah bir seçilsem, neler neler yapacağım...” diyor. Dört buçuk yıl önce de; “Bu kardeşinize verin yetkiyi, görün etkiyi.” demişti. Verdik yetkiyi, gördük etkiyi..."

Akşener, bugünkü konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bay Kriz’in Türkiye’ye verecek hiçbir şeyi kalmadı.

Gerçek bu.

Milletimiz de, bu gerçeği görüyor.

Vatandaşlarımız, kanayan yaralarına, merhem bekliyor.

Geçim sıkıntısına, çare arıyor.

Evladına iş, insanca bir yaşam, adalet ve özgürlük istiyor.

Bunların hiçbirini veremeyen Bay Kriz’in,

yeni masallarına da, inanmıyor.

Sayın Erdoğan’a göre, ülkemizde hiçbir dert yok.

Sanırsın millet, parayı koyacak yer bulamıyor.

Sanırsın, son 4 yılda, ekonomiyi batırmamış, kalkındırmış.

Sanırsın, son 4 yılda, milletimiz yoksullaşmamış, zenginleşmiş.

Sanırsın, son 4 yılda, satın alma gücü azalmamış, alabildiğine artmış.

Sanırsın, konuttan, otomobile, telefondan, gıdaya,

tüm ürünleri, daha ucuza satın alır olmuşuz.

Sanırsın, Norveç olmuşuz…

Tarihimizde, çok çeşitli kutlamalar yaptık.

Amma velakin,

Enflasyonun, yüzde 80’i aşmasını,

doların 18 lirayı geçmesini, ilk defa kutluyoruz.

Gerçekten ibretlik….

Hala çıkmış, “Ah bir seçilsem, neler neler yapacağım…” diyor.

Hatırlayın;

4 buçuk yıl önce de,

“Bu kardeşinize verin yetkiyi, görün etkiyi” demişti.

Verdik yetkiyi, gördük etkiyi…

“Yetkiyi verin, dolarla, faizle, enflasyonla, nasıl mücadele edilir görün.” demişti.

Hamdolsun, onu da gördük."

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