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Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 25 yıl önce sarf ettiği "Refah-Anavatan koalisyonunu ben yıktım" sözlerine açıklık getirdi. O anlarda A Haber muhabirinin gözlerinin içine bakması dikkatlerden kaçmadı.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 15:32
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O anlar dikkat çekti. Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi

Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medyada dolaşıma sokulan, Refah Partisi-Anavatan Partisi’nin 1996 yılında olası bir koalisyonuna ilişkin yıllar önce gazeteci Mehmet Ali Birand’ın 32. Gün programının reklam arasındaki bir sohbet esnasında yaptığı değerlendirmenin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

“Ben gerçekten sayın Erdoğan adına üzüldüm ona da çok acıdım. Bu bir tam zekasızlık örneği. Bu arada gazeteciliğin, haberciliğin sizler tarafından söylenen ve benim de çok beğendiğim bir mottosu var; o da haber namustur diye. Şimdi bunların her birinin ortandan kalktığı iş bu. Orada ben diyorum ki Refah Yol ile Anavatan Partisi’nin koalisyonunu yıktık. Yerine ne kurulmuş kardeşim? Refah-Yol kurulmuş. Peki nasıl oluyordu ben Refah-Yol’u yıkıyorum ve o arada da Refah-Yol’un İçişleri Bakanı olarak oradayım, konuşmaya gittiğimiz konuda Susurluk meselesi…Böyle bir zekasızlığa gerçekten inanamıyorum. Böyle bir zamanda ortaya konmasında hayretler içindeyim. Gerçekten sayın Erdoğan adına çok üzüldüm. İyi ki de o Refah-Yol’un kurulmasını sağlamışım, iyi ki Refah-Yol’un kurulmasına vesile olmuşum çünkü 28 Şubatçılar çerçevesi içinde yıkılıncaya kadar Türkiye’nin ekonomisine, ahlakına, yönetimine son derece önemli katkıları olan bir iktidardı, o iktidarın da bakanı olmaktan gurur duyuyorum.”

Akşener'in, "Gazeteciliğin, haberciliğin sizler tarafından söylenen ve benim de çok beğendiğim bir mottosu var; o da haber namustur." kısmında A Haber muhabirinin gözlerinin içine bakması dikkatlerden kaçmadı.

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Halit temel
2.11.2022 16:52
1996 yılında İçişleri bakanı iken terörün kökünü kazimisti asker polis özel harekatin ağır silahlarını almasaydi yinede kazıdı erkek gibi kadın  
 
Vatandaş
2.11.2022 16:50
Doğrucu 2.11.2022 16:17 konuşmada Refah yol hükümeti yıktım diyor.refah anavatan hükümet kurulmasını engelledim demiyor.Kurulmamış için yıktım denmez.saadetçilerden ses yok ne diyecekler  
 
ALLAH PKK NIN BELASINI VERSİN
2.11.2022 16:29
ya gerçi bu genel başkan selahattin demirtaş ın kahvaltı arkadaşı değil miydi  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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