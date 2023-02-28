Al Sancak ve Gönül Dağı dizisi oyuncuları deprem bölgesinde

Sanat dünyasının ünlü isimleri hem sosyal medya paylaşımlarıyla hem de afet bölgesine giderek depremzedelere moral vermeye devam ediyor.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile Gönül Dağı dizisinden yapımcı Ferhat Eşsiz, oyunculardan Eser Eyüpoğlu, Feyza Işık, Ferdi Sancar, Yavuz Sepetçi ve Al Sancak dizisinden yapımcı Mehmet Bozdağ, oyunculardan Uğur Güneş, İdris Nebi Taşkan, Rıdvan Aybars Düzey, Gözde Türker, Ahmet Yenilmez, Melih Özdoğan ve sunucu Pelin Çift’in yer aldığı ziyarette depremzedelere moral verilmeye çalışıldı.

OYUNCULAR ÇOCUKLARLA YAKINDAN İLGİLENDİ

Dizi oyuncuları Kahramanmaraş ziyaretleri sırasında en çok çocuklarla ilgilendiler. Bölgedeki 12 Şubat Stadı Çadır Kent, Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü Konteyner Kent ve Vali Saim Çotur Stadyumu Çadır Kent’e yapılan ziyaretlerde çocuklarla oyunlar oynandı, hediyeler dağıtıldı.

Aileler ise ekranlardan izledikleri oyuncuları karşılarında görünce moral buldular.