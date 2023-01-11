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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Alaattin Aldemir: Çektiğim kasetler yayınlandığında Alparslan Türkeş’in kime ne dediği ortaya çıkacak

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Alaattin Aldemir, “Benim iki yıl önce çektiğim kasetler var. Başıma bir iş gelirse yayınlanacak. Ölürsem bunlar yayınlanacak. Alparslan Türkeş’in kime ne dediği ortaya çıkacak o zaman.” dedi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 10:45
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Alaattin Aldemir: Çektiğim kasetler yayınlandığında Alparslan Türkeş’in kime ne dediği ortaya çıkacak

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Alaattin Aldemir: Çektiğim kasetler yayınlandığında Alparslan Türkeş’in kime ne dediği ortaya çıkacak
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TELE1’de yayınlanan “Açıkça” programına konuk olan Aldemir, CHP içinde olması konusunda MHP’liler tarafından eleştirildiğini söyledi.



"SAYIN BAHÇELİ BENİM KADAR ÜLKÜCÜ HAREKETE HİZMETİN VAR MI?"
Kılıçdaroğlu’nun danışmanlığını yapan Aldemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye seslenerek, “Sayın Bahçeli, Benim kadar ülkücü harekete hizmetin mi var? Ben silah yakalatmadım ama silahtan ceza aldım. Senin arabanda Gölbaşı’nda makineli tüfekler yakalandı ifade vermedin.  Bizi konuşmak zorunda bırakmasınlar. Benim başıma bir iş gelirse diye 2 yıl önceden çektiğim kasetler var. Ölürsem bunlar yayınlanacak. Türkeş’in (Alparslan Türkeş) kime ne dediği ortaya çıkacak o zaman.” dedi.
 

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Boşşveeer
11.01.2023 11:13
Bıktırdınız be.biri çıkar konuşursam Yerlerinden oynar,birisi der turpun büyüğü haybede ,birisider ayda 10 bin dolar Siyasetçi var der,birisi der ölünce yayınlayın..  
 
dadaş
11.01.2023 11:03
ölmeden konuşta bu millet kimin ne olduğunu bilsin  
 
Kötüler
11.01.2023 10:59
Ben kötüyüm demezler, bana göre, mağdur ettikleri iyilerin hem ahını, hem ağıtını, hem öğüdünü alarak birikim yaparlar, o birikimle de İYİ kişileri görünce 10larca birikimlerini İYİ lere fışkırtırlar.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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