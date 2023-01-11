Eski Ülkü Ocakları Başkanı Alaattin Aldemir: Çektiğim kasetler yayınlandığında Alparslan Türkeş’in kime ne dediği ortaya çıkacak

TELE1’de yayınlanan “Açıkça” programına konuk olan Aldemir, CHP içinde olması konusunda MHP’liler tarafından eleştirildiğini söyledi.







"SAYIN BAHÇELİ BENİM KADAR ÜLKÜCÜ HAREKETE HİZMETİN VAR MI?"

Kılıçdaroğlu’nun danışmanlığını yapan Aldemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye seslenerek, “Sayın Bahçeli, Benim kadar ülkücü harekete hizmetin mi var? Ben silah yakalatmadım ama silahtan ceza aldım. Senin arabanda Gölbaşı’nda makineli tüfekler yakalandı ifade vermedin. Bizi konuşmak zorunda bırakmasınlar. Benim başıma bir iş gelirse diye 2 yıl önceden çektiğim kasetler var. Ölürsem bunlar yayınlanacak. Türkeş’in (Alparslan Türkeş) kime ne dediği ortaya çıkacak o zaman.” dedi.



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