Alanya Galatasaray maçında kırmızı kart! Sinirden çılgına döndü

Süper Lig'in 32. haftasının kapanış maçında Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Alanya Oba Stadı'nda oynanan mücadelenin 19. dakikasında Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke kırmızı kart gördü.

Galatasaray'ın geliştirdiği atakta ofsayt beklentisini dile getiren, yardımcı hakeme doğru itirazlarda bulunan başarılı çalıştırıcı, orta hakem Cihan Aydın tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu karar sonrası çok sinirlenen Fatih Tekke zor sakinleştirildi. Başarılı çalıştırıcı itirazlarına devam ederek tribüne çıktı.