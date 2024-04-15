Süper Lig'in eski yıldızı hayatını kaybetti

Bir dönem Süper Lig'de Antalyaspor formasını terleten Joseph Boum, 37 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Antalyaspor, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
''Eski futbolcumuz Joseph Boum’un hayatını kaybettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Joseph Boum’a Allah'tan rahmet; kederli ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz.''
MERSİN İDMAN YURDU FORMASI DA GİYMİŞTİ
2014-2015 sezonunda Antalyaspor forması giyen Boum, 24 resmi maça çıkmıştı.
Diğer taraftan Boum, Türkiye'de Mersin İdman Yurdu takımında da oynadı.
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