Alemin Kıralı’nın Oben’i son hali ortaya çıktı. Sanki hık demiş Türkan Şoray’ın burnundan düşmüş

Alemin Kıralı’nın Oben’i son hali ortaya çıktı. Sanki hık demiş Türkan Şoray’ın burnundan düşmüş
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

2011 yılında yayınlanan "Alemin Kıralı" dizisinde canlandırdığı Oben karakteriyle hafızalara kazınan Birsu Demir, geçirdiği değişimle herkesi şaşırttı. 60 bin takipçili sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla Türkan Şoray'a benzetilen genç oyuncu, güzelliğiyle dikkat çekiyor.

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Alemin Kıralı’nın Oben’i son hali ortaya çıktı. Sanki hık demiş Türkan Şoray’ın burnundan düşmüş 1

2013 yılına kadar ekranlarda kalan "Alemin Kıralı" dizisinde Şafak Sezer, Oya Başar gibi isimlerle rol alan Birsu Demir, o dönemden bu yana oyunculuğa devam ediyor.

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Alemin Kıralı’nın Oben’i son hali ortaya çıktı. Sanki hık demiş Türkan Şoray’ın burnundan düşmüş 2

"Beşinci Boyut", "Karayılan" ve "Genco" gibi dizilerde de yer alan genç oyuncu, özellikle "Alemin Kıralı"daki erkeksi tavırlarıyla dikkat çekmişti.

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Alemin Kıralı’nın Oben’i son hali ortaya çıktı. Sanki hık demiş Türkan Şoray’ın burnundan düşmüş 3

Son dönemde ise daha kadınsı ve zarif bir görünüme kavuşan Demir, takipçilerini büyülemeye devam ediyor.

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Alemin Kıralı’nın Oben’i son hali ortaya çıktı. Sanki hık demiş Türkan Şoray’ın burnundan düşmüş 4

"YENİ TÜRKAN ŞORAY" BENZETMESİ

Daha önce Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir, son paylaşımıyla bu kez sinema efsanesi Türkan Şoray'a benzetildi.

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Alemin Kıralı’nın Oben’i son hali ortaya çıktı. Sanki hık demiş Türkan Şoray’ın burnundan düşmüş 5

24 yaşındaki oyuncunun fotoğrafına gelen yorumlarda, "Yeni Türkan Şoray", "Çok güzel çıkmışsın" gibi övgüler yer aldı.

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Alemin Kıralı’nın Oben’i son hali ortaya çıktı. Sanki hık demiş Türkan Şoray’ın burnundan düşmüş 6

BİRSU DEMİR KİMDİR?

14 Mayıs 1999'da İstanbul'da doğan Birsu Demir, çocukluğundan beri oyunculuğa ilgi duyuyordu.

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Alemin Kıralı’nın Oben’i son hali ortaya çıktı. Sanki hık demiş Türkan Şoray’ın burnundan düşmüş 7

Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro eğitimi alan Demir, ilk olarak "Büyük Buluşma" dizisiyle ekranlara merhaba demişti.

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Alemin Kıralı’nın Oben’i son hali ortaya çıktı. Sanki hık demiş Türkan Şoray’ın burnundan düşmüş 8

"Alemin Kralı"ndaki başarılı performansıyla adını duyuran genç oyuncu, kariyerine "Son Çıkış" gibi yapımlarla devam ediyor.

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Alemin Kıralı’nın Oben’i son hali ortaya çıktı. Sanki hık demiş Türkan Şoray’ın burnundan düşmüş 9
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Alemin Kıralı’nın Oben’i son hali ortaya çıktı. Sanki hık demiş Türkan Şoray’ın burnundan düşmüş 10
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Alemin Kıralı’nın Oben’i son hali ortaya çıktı. Sanki hık demiş Türkan Şoray’ın burnundan düşmüş 11
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Alemin Kıralı’nın Oben’i son hali ortaya çıktı. Sanki hık demiş Türkan Şoray’ın burnundan düşmüş 12
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