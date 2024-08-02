Alemin Kıralı’nın Oben’i son hali ortaya çıktı. Sanki hık demiş Türkan Şoray’ın burnundan düşmüş
Alemin Kıralı’nın Oben’i son hali ortaya çıktı. Sanki hık demiş Türkan Şoray’ın burnundan düşmüş
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2011 yılında yayınlanan "Alemin Kıralı" dizisinde canlandırdığı Oben karakteriyle hafızalara kazınan Birsu Demir, geçirdiği değişimle herkesi şaşırttı. 60 bin takipçili sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla Türkan Şoray'a benzetilen genç oyuncu, güzelliğiyle dikkat çekiyor.