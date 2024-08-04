Şabaniye'nin Nazlısı’nın son hali ortaya çıktı. Yılların harcamadığı oyuncu güzelliğiyle parmak ısırttı

Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal, unutulmaz yapımları arasında yer alan Şabaniye filmiyle geçtiğimiz günlerde tekrar ekranlara döndü.

Filmin yeniden gösterimiyle birlikte, oyuncuların son halleri de merak konusu oldu.

Özellikle Şabaniye karakterine hayat veren Kemal Sunal'ın aşık olduğu Nazlı'yı canlandıran Çiğdem Tunç, yılların değişimini en çok üzerinde hisseden isimlerden biri oldu.

60 yaşındaki usta oyuncu Çiğdem Tunç, 1980 yılında Renkli Dünyalar filmiyle sinemaya adım attı.

Kemal Sunal ile başrollerini paylaştığı Şabaniye filmiyle hafızalara kazınan Tunç, sadece güzelliğiyle değil oyunculuğuyla da adından söz ettirdi.

Mehmet Ali Erbil ile sunduğu şov programlarıyla da bir döneme damga vuran başarılı isim, 40 yılı aşkın süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal ile başrollerini paylaştığı Şabaniye filmiyle hafızalara kazınan Çiğdem Tunç, güzelliğinden ve gençliğinden hiçbir şey kaybetmediğini kanıtlıyor.

1963 doğumlu olan ve 60 yaşına basan usta oyuncu, fit hali ve doğal güzelliğiyle genç meslektaşlarına adeta taş çıkarıyor.

1980 yılında Renkli Dünya adlı filmle başlayan sinema yolculuğu, Şabaniye ile zirveye ulaşan Çiğdem Tunç, sadece güzelliğiyle değil, oyunculuk yeteneğiyle de adından söz ettirmeyi başardı.

Mehmet Ali Erbil ile çeşitli programlar sunan Tunç, Çılgın Bediş, Neredesin Firuze gibi dönemin popüler yapımlarında da kamera karşısına geçti.

Türk sinemasının ve televizyonunun unutulmaz yüzleri arasında yerini aldı.

Yıllara meydan okuyan güzelliğinin yanı sıra, estetik operasyonlara karşı duruşuyla da dikkat çeken usta isim, geçtiğimiz yıl Şabaniye filminin yeniden gösterime girmesiyle bir kez daha gündeme geldi.

Hayranlarının "yıllar geçmemiş" şeklindeki yorumları karşısında sessiz kalmayan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla estetik dayatmasına adeta isyan etti.

'Biz inatla estetik ameliyat geçirmeyip doğal kaldıkça, siz bizi otuzunda filan zannediyorsunuz galiba.' diyen Tunç, doğal yaşlanmanın önemine dikkat çekti.

Günümüzde estetik operasyonların hızla yaygınlaşması ve genç görünme baskısının artması karşısında, Tunç'un bu çıkışı büyük yankı uyandırdı.

Çiğdem Tunç paylaşımına, "Bakın benim devrelerim Hülya, Metin-Ali-Feyyaz ve aynı yaşlarda diğer dostlarımızdır, sizlerin her branşta kamuoyundan tanıdığınız. Bugün geldiğimiz noktada hem dimdik, enerjik ve dipçik gibiyiz hem de çok tecrübe sahibi, ustalık evrelerimizdeyiz. Natürel kalmış insanlarız. Kıymetimizi bilin, sizlerden rica ederim." notunu eklemişti.