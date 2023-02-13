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Aleyna Kalaycıoğlu enkazdan çıkan notu paylaştı. Okuyan gözyaşlarını tutamadı

Türkiye'yi hüzne boğan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, enkazdan çıkan fotoğraf ve notlar yürekleri yakıyor. Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, enkazda sevgiliye yazılan bir notu paylaştı ve duygularını dile getirdi.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 13:51
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Okuyan gözyaşlarını tutamadı! Aleyna Kalaycıoğlu enkazdan çıkan notu paylaştı!

Aleyna Kalaycıoğlu enkazdan çıkan notu paylaştı. Okuyan gözyaşlarını tutamadı
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen, 10 ilimizde birden şiddetli şekilde hissedilen iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Enkazdan çıkan bazı eşyalar ve notlar ise görenlere duygu yüklü anlar yaşatıyor.

"ÖZÜR DİLERİM SEVGİLİM"

Yıkıcı deprem sonrası afet bölgesinde bulunan duygusal notlardan biri de sevgilisine çiçek gönderen bir kişinin yazdığı anlaşılan "Özür dilerim sevgilim, seni seviyorum" şeklindeki mesaj oldu.

"BİR DAHA ÜZMEMEK, KIRMAMAK VE SADECE SEVMEK İÇİN"

Survivor 2021 yarışması ile ünlenen, daha sonra şarkıcılığa adım atan Aleyna Kalaycıoğlu, Instagram hesabından enkazdan çıkan duygusal notu yayınladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Sonunun hepimiz için aynı olduğunu bildiğimiz dünyada, hırslar ve egolar yüzünden hayatın içinde kaybolduk aslında. Yaşama sebebimizin 'mutlu olmak' olduğunu unutalı çok oldu. Hayallerimizin peşinden koşarken belki de benliğimizi ve sevdiklerimizi ihmal ettik. Bunu okuyabiliyorsan hiç bir şey için geç değil hâlâ. Bir daha üzmemek, kırmamak ve sadece sevmek için. Ben artık sadece mutlu olduğum bir hayat için mücadele edeceğim. Yaşadığım her an mutlu olmak ve mutlu etmek."

 


 

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