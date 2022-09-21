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Aleyna Tilki'nin yerine sahneye çıkacak isim belli oldu

Sosyal medyadan LGBT karşıtı yürüyüşe tepki göstermesinin ardından Çorum’un Osmancık ilçesindeki konseri iptal edilen Aleyna Tilki’nin yerine Kıraç sahne alacak.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 08:21
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Aleyna Tilki'nin yaptığı LGBT paylaşımı yüzünden konseri iptal edilmişti .Aleyna'nın yerine sahneye çıkacak isim belli oldu

Aleyna Tilki'nin yerine sahneye çıkacak isim belli oldu
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Cumartesi günü Saraçhane’de "Büyük Aile Buluşması" adı altında yapılan LGBTİ+'leri hedef alan yürüyüş, sosyal medyada gündem olmuş, Aleyna Tilki de yürüyüşe tepki gösteren bir paylaşım yapmıştı.

Aleyna Tilki’nin Çorum’un Osmancık ilçesindeki konseri bu tepkisi gerekçe gösterilerek iptal edildi. Toplumda yaratılan ayrımcılığa da vurgu yapan Aleyna Tilki’nin söz konusu paylaşımı için “kültürümüzle bağdaşmayan” ifadesini kullanan Osmancık Belediyesi, genç şarkıcının yerine Kıraç’ı davet etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, “İlçemiz kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış tarih ve kültür şehridir. Osmancık halkı sanata ve sanatçıya büyük değer vermektedir. Ancak şarkıcı Aleyna Tilki’nin röportajlarında ve 17.09.2022 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu kültürümüzle bağdaşmayan açıklamaları halkımızın nezdinde üzüntüyle karşılanmıştır. 24 Eylül Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan konser bugün itibariyle iptal edilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı

Belediye Aleyna Tilki yerine sahne alacak ismin Kıraç olacağını da duyurdu.

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