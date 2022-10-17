17 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Aleyna Tilki'nin taksici isyanı: Hayatımın hatası

Aleyna Tilki'nin taksici isyanı: Hayatımın hatası

Şarkıcı Aleyna Tilki, son dönemde tartışma konusu olan taksicilerle ilgili tepkisini “Arkadaşlar imkanınız ve aklınız varsa taksi kullanmayın, metro kullanın daha insani” sözleriyle dile getirdi. 

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 18:00
Takip Et

Aleyna Tilki taksicilere isyan etti

Aleyna Tilki'nin taksici isyanı: Hayatımın hatası
+
Aa
-

İstanbul’daki taksi uygulamalarına bir isim daha isyan etti. Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taksi kullanmanın hayatının hatası olduğunu söyledi.

Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Taksicilerin büyük bir bölümüne yazıklar olsun. Hayatımın hatası taksi kullanmak bu saatten sonra. Arkadaşlar imkanınız ve aklınız varsa taksi kullanmayın metro kullanın daha insani” ifadelerini kullandı.

Geçen aylarda da Bülent Ersoy, Pelin Akil ve Aydemir Akbaş, Nişantaşı’nda taksi bulamadıkları için isyan etmişti. 
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
1
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
2
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
3
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
4
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
5
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
6
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Görseldeki suçluyu 100 kişiden sadece 11'i bulabildi
7
﻿Görseldeki suçluyu 100 kişiden sadece 11'i bulabildi
﻿Görseldeki suçluyu 100 kişiden sadece 11'i bulabildi
﻿Umman Sultanı, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
﻿Umman Sultanı, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
﻿Umman Sultanı, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
﻿Düzce’de uyuşturucu operasyonu
﻿Düzce’de uyuşturucu operasyonu
﻿Düzce’de uyuşturucu operasyonu
﻿Evde tek bırakılan çocuk ölü bulundu  
﻿Evde tek bırakılan çocuk ölü bulundu  
﻿Evde tek bırakılan çocuk ölü bulundu  
﻿KKTC'deki uçuşlarda aksamalar yaşanıyor
﻿KKTC'deki uçuşlarda aksamalar yaşanıyor
﻿KKTC'deki uçuşlarda aksamalar yaşanıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.