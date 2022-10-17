Aleyna Tilki'nin taksici isyanı: Hayatımın hatası

İstanbul’daki taksi uygulamalarına bir isim daha isyan etti. Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taksi kullanmanın hayatının hatası olduğunu söyledi.

Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Taksicilerin büyük bir bölümüne yazıklar olsun. Hayatımın hatası taksi kullanmak bu saatten sonra. Arkadaşlar imkanınız ve aklınız varsa taksi kullanmayın metro kullanın daha insani” ifadelerini kullandı.

Geçen aylarda da Bülent Ersoy, Pelin Akil ve Aydemir Akbaş, Nişantaşı’nda taksi bulamadıkları için isyan etmişti.

