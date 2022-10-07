Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun

Yaptığı şarkılarla ve izlenme oranlarıyla ciddi bir başarı yakalayan şarkıcı Aleyna Tilki, şansını yurt dışında denemek istemiş ve dünyaca ünlü DJ/Prodüktör Dillon Francis'le güçlerini birleştirerek 'Real Love' adlı şarkıyı çıkarmıştı.

Piyasaya çıktıktan bir süre sonra Billboard dans listelerinde üst sıralara kadar yükselen şarkısının yayınlanmasının ilk yılında çarpıcı bir paylaşım yaptı. Şarkısından 'bebeğim' diyerek bahseden Aleyna Tilki şunları yazdı:

"Real love 1 yaşında... Billboard dance listde üst sıralara kadar yükselen, BBC İngiltere radyolarında çalan, Amerika’da en büyük festivallerde yüzlerce kişiyi dans ettiren canım bebeğim Real Love iyi ki doğdun"