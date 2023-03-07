Ali Babacan'dan İmamoğlu ve Yavaş çıkışı

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı dün Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın ise cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olacağı belirtildi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldığı canlı yayında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Babacan, Masa'da alınan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kararını da değerlendirdi.

“TAKIMI GÜÇLENDİRDİK”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağının duyurulmasıyla ilgili konuşan Babacan, "Takımı güçlendirdik, çok güçlü bir kadro oldu. Biz şampiyon olacak takımız. Ligdeki diğer takımda 1 tane oyuncu var. Son 5 yıllık performansı var, berbat bir performans" ifadelerini kullandı.

"ANAHTARI AKP'YE TESLİM ETMEZLER DİYE DÜŞÜNÜYORUM”

Babacan, "Cumhurbaşkanı yardımcısı görevlendirmek, cumhurbaşkanının Anayasal hakkıdır, uygun bir zamanda yapılır" diyen Babacan, "CHP, Ankara ve İstanbul gibi önemli iki şehrin anahtarını AK Parti'ye teslim etmez diye düşünüyorum. Ekrem Bey ve Mansur Bey'i de takıma kattık güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Artık onlar da takım oyuncusu" diye konuştu.

"HERKESİN İÇİNE SİNEN BİR ÇÖZÜM OLDU"

İYİ Parti'nin masaya dönmesi için yürütülen görüşmeleri de anlatan Babacan, "Pazar günü öğleden sonra bu hareketlilik bize intikal etti. Arkasından gece yoğun bir telefon trafiği yaşadık, gece 2.30'a kadar. Ertesi gün toplantıya kadar da devam etti. Sonuçta uzlaşıyla bitirdik. Bu çok kıymetli bir şey. Sanırım herkesin içine sinen ve iyi bir çözüm oldu bu. Vatandaşlarımızın gönlünden geçen, 'O mu olsun bu mu olsun' dediği hepimiz buradayız" dedi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ İÇİN ÖZEL MADDE

Akşener'in teklifi olarak masaya sunulan, liderlerin değerlendirmelerinin ardından da kabul edilen formül 'ortak yol haritası' metninin 12’nci maddesinde ise “İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır” ifadeleri yer aldı.