Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Bu zaferin kaybedeni olmayacak

Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanları, dün Saadet Partisi Genel Merkezi’nde yaptıkları toplantının ardından ittifakın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

Toplantıya ev sahipliği yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifakın Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu.

“BU ZAFERİN KAYBEDENİ OLMAYACAK”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gecenin ilerleyen saatlerinde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Millet İttifakı olarak Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı, uğurlu olsun. Hep birlikte kazanacağız, bu zaferin kaybedeni olmayacak.”