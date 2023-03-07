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Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız

DEVA Partisi lideri Babacan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının ardından ilk mesajını verdi. Babacan, "vatandaşlarımızın dediği gibi 'Birleşe birleşe kazanacağız.' Türkiye için şimdi kenetlenme vakti. Seçim gecesi tarihi başarıya imzamızı atacağız." dedi.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 00:22
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Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunun ilan edilmesinin ardından, seçimin kazanılması durumunda cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı duyurulan liderlerden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan ilk mesaj geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Babacan, "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın @kilicdarogluk’dur. Açık havada saatlerce toplantımızın bitmesini bekleyen vatandaşlarımızın dediği gibi “Birleşe birleşe kazanacağız.” Türkiye için şimdi kenetlenme vakti. Seçim gecesi tarihi başarıya imzamızı atacağız" ifadelerini kullandı.

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