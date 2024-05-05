Murat Muratoğlu 'Diyanet'in bütçesini şeytana versen tövbe eder'

Serkan Talan
Murat Muratoğlu 'Diyanet'in bütçesini şeytana versen tövbe eder'
Ünlü ekonomist Murat Muratoğlu’nun Diyanet hakkına yaptığı yorum sosyal medyada bomba etkisi yarattı. 3 milyar dolarlık bütçeyi eleştiren Muratoğlu, “O parayı şeytana versen, salavat getirir tövbe eder ya” ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı gerek kurum olarak gerekse de Başkanlık koltuğuna oturan isim Ali Erbaş hakkında hemen hemen her gün eleştirilmeye devam ediyor. Ünlü ekonomist Murat Muratoğlu Dün katılığı Sözcü TV’de Diyanet’in bütçesini eleştirdi.

Diyanet’in 3 milyar dolarlık bütçesini eleştiren Muratoğlu konu hakkında yaptığı yorum ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Muratoğlu ifadelerinde “Diyanet'in bütçesi 3 milyar dolar. O parayı şeytana versen, salavat getirir, tövbe eder. 3 Milyar dolar ile değil cennete gitmeyi ülkeyi cennet yaparsın. Veriyorsun bitmiyor yetmiyor temmuz ayında ek bütçe istiyorlar.' cümlelerini kullandı.

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DİYANET NEDEN HEDEFTE? ALİ ERBAŞ VE ARAPÇA

Son ayların bir numaralı ana gündem maddesi Diyanet İşleri Başkanlığı. Başkanlık koltuğunda oturan isim Ali Erbaş ilk olarak Erdoğan ile beraber Irak’a ziyaret düzenlemiş ve burada kendisine yöneltilen Arapça soru karşısında tercüman istemişti.

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Diyanet İşleri Başkanının temel bir düzeyde sorulan Arapça soruya yanıt verememesi “Arapça bilmiyor” iddialarını da beraberinde getirmişti. Daha sonra TDV internet sitesinde yer alan bilgilerde kendisinin iyi derecede Arapça ve Fransızca bildiği bilgisinin yer aldığı ortaya çıkmıştı.

DUA OKURKEN KOPYA ÇEKTİ İDDİASI

Ali Erbaş’ın eleştirildiği bir diğer konu ise bir açılışta dua okurken eline bakarak kopya çektiği iddiası. Görüntüleri özellikle sosyal medyada ana gündem maddesi haline gelmesinin ardından Diyanet tarafından yapılan açıklamada elinden kopya çekmediği, avucundaki makasa baktığı ifade edilmiş fakat bu açıklama kamuoyunu tatmin etmemişti.

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AUDİ MESELESİ

Ali Erbaş’ın bu konular hakkında üst üste ortaya skandalları bunlarla da sınırlı değil. Makam arabası olarak kullandığı Audi A6 aracın sık sık arıza yapması neden gösterilerek kendisine Audi A8 otomobili istediği ortaya çıktı.

Başkanlıktan bu konu hakkında yapılan açıklama ise Ali Erbaş’ın yoğun şehir dışı faaliyetlerinin olduğu için bu aracın talep edildiği açıklamasıydı.

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