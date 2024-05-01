Audi A8 isteyen Ali Erbaş'ı kapak yaptı. Erdoğan taklitleriyle ünlü Muhammed Nur Nahya'dan son bomba

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Audi A8 isteyen Ali Erbaş'ı kapak yaptı. Erdoğan taklitleriyle ünlü Muhammed Nur Nahya'dan son bomba
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'Audi A8'i gündemdeyken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taklit eden Muhammed Nur Nahya, bu kez de Erbaş'ı konu aldı.

Son günlerde kamuoyunda yer alan haberlerde, Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait olan Audi A6 marka aracın yerine yeni bir Audi A8 marka aracın sipariş edildiği iddiaları gündemeydi ve oldukça tartışılmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu konuyla ilgili olarak bir açıklamalarda bulundu.

MUHAMMED NUR NAHYA BU KEZ DE ALİ ERBAŞ'I KONU ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesini taklit ederek ünlenen sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya da bu konuyu parodileştirdi.

Nahya, “Akşam namazına, Kadıköy’den Beşiktaş’a gidiyorsun A8 lazım. Abarttın iyice. Yakın yerler zaten. Neyse, Mehmet’e görünme elinden alır bak.” ifadelerini kullandı.

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DİYANET AÇIKLAMASINDA NE DEDİ

Söz konusu açıklamada, Audi A6 marka aracın 2010 model olması nedeniyle ekonomik ömrünü tamamladığı ve sık sık arızalandığı belirtildi. Bu sebeplerle Başkanlık, 2016 yılında Başbakanlık tarafından tahsis edilen bu aracı kullanmaya devam etmemeye karar verdi. 2023 yılından itibaren ise Başkanlık envanterine giren TOGG marka araç, "Makam hizmetlerinde kullanılmaktadır" denildi. Ayrıca "Haberlere konu olan Audi A8 ise Başkanlığın yoğun şehir dışı programları nedeniyle ihtiyaca binaen kiralanmaktadır" denildi.

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