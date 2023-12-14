Ali Koç Büyükekşi'nin 43 günlük sicilini madde madde açıkladı

Kulüpler Birliği'nin 6 saat süren toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Ali Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi hedef aldı.

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Halil Umut Meler'e saldırı olayının Türkiye'yi derinden yaraladığını ve aynı zamanda ülkenin marka değerine de zarar verdiğini vurguladı.

Koç, "Bu yaşananları geniş açıdan ele almamız lazım. Gerçeği görmeliyiz. TFF, MHK, kulüpler, medya. Hepimiz bu son yaşananlardan hareketle Türk futbolunun nereden nereye geldiğini anlamalıyız. Federasyon dışında herkesi suçlamak hiçbir şekilde kabul edilemez. TFF kendini bu olaylardan ayıramaz." diye konuştu.

Ali Koç daha sonra TFF'nin skandal kararlarına dikkat çekti.

İŞTE KOÇ'UN O AÇIKLAMALARI:

Kasım başından 13 Aralık’a kadar yaşananları hızlıca geçeceğim. Bir yorumcu TFF başkanı takımlara göre hakem hatalarına tepki verdiğini söylüyor. Bir başkası eski başkanla yeni başkanın belli futbol konusunda kavga ettiğini söylüyor. Bir başkası VAR görüntülerinin bir hakemde olduğunu söylüyor. Kemal Yılmaz diye bir hakem doğru karar vermesine rağmen ceza alması üzerine istifa ediyor, bu durumun hakemlere yanlış mesaj verdiğini söylüyor. Adam çağırılmıyor bile. Bazı hakem gruplarının VAR görüntülerini manipüle ettiği. Meşhur Serdar Tatlı mektubu 1 aydır çok konuşuldu. Şimdi mektup olduğunu biliyoruz. Eskiden var mı onu bilmiyorduk. İnşallah mektubun içinde de ne odluğunu göreceğiz. Hakikaten irade varsa, çözüm isteniyorsa ben federasyon başkanı olsam Serdar Tatlı’yı da çağırırım, Ferhat Gündoğdu’yu da çağırırım. Ferhat Gündoğdu ne demişti? ‘Burada 1 dakika bile durmaması gereken insanlar var’ demişti. ‘Sen ne diyorsun?’ diye sorarım. Gerçekten çözüm isteniyorsa… Bir hakemimiz boşanma davasında eşi sahte sağlık raporlarından bahsetti. Başka bir yorumcu TFF’nin buna karşı yayınladığı sağlık raporlarının sahteliğini anlattı. Bir gazeteci bir takımla ilgili yasa dışı bahis, kara para aklama, onlardan bahsetti.

Kasımdan önce federasyon binası kurşunlanmıştı, ‘sarhoş’ falan denildi, onun da ne olduğunu bilmiyoruz. Samsunspor başkanı kendisine bir kulüp tarafından şike teşvik primi yapıldığını anlattı. Eyüpspor başkanı Murat Bey kendisine bir takım futbolcularından ve başka bir takım kalecisinden SMS geldiğini anlattı. Sayın Erden Timur bana Lale Orta’nın görüntüler yolladığını söyledi. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe federasyona soruşturma açılmasını istedi, sözlü ifade istendi. Soruşturma açıldı ama sözlü ifade için gelen giden yok. Eski hakem Serkan Çınar İzmirli hakem grubu tarafından görevli olduğu müsabakada VAR hakemlerinin kendisine başka görüntü göstermek suretiyle yanlış kararlar vermesine yol açtıklarını ve bu sebeple hakemlik görevini bıraktığını iddia etti. Eski hakem Ali Palabıyık TFF tarafından mobinge uğradığını söyledi. Arkadaşlar bunlar 6 haftada yaşanan konular. Federasyon gerçekten Türk futbolunda temizlik istiyorsa işte malzeme burada. Biz de federasyonla son yaptığımız toplantıda temiz futbol için ortak komisyon kuralım istedik. ‘Tamam’ dediler, onlar birilerini belirlediler, biz de isim vereceğiz ama son yaşananlardan sonra o konuda hala istiyorlar mı onu zaman gösterecek. Konjonktür çok müsait. Arzu etmek elde etmenin yarısıdır. Bizi böyle büyüttüler. Yeter ki arzu etsinler, biz bu işin dibine sonuna kadar ineriz.



Bazı başkanlar bir federasyonun faaliyet raporunda ceza kalemi var ve ceza kaleminin yüzde bilmem kaç bütçesinin arttırılması var. Biz AİHM’e gittik. Başvurularımız uzun sürdü ama artık onlar da alıştılar. Başkanlara da tavsiye ettim, ‘siz de gidin’. Biz daha yeni 47 bin Euro geri aldık. Ne yazık ki bunu federasyon ödemiyor, İçişleri Bakanlığı ödüyor. Uzlaştık. Ama ifade özgürlüğüne büyük bir engeldir. Kulüplerimize de istiyorsanız yardımcı olalım, AİHM’e giden herkes bu konuda kesilen cezaları geri alabilecek. Bugün demişler ki, para cezası ve hak mahrumiyetinin üstüne yeni bir şeyler gelecek… Bu böyle cezayla, disiplinle olacak şeyler değil. Arzu ve irade varsa yeni sayfa açmak için malzeme hazır.



(Lige 16. haftanın atlanıp 17. haftadan başlaması) Rekabette bir haksızlık. Bu ülkede yaşanmaması gereken çok talihsiz olaylar yaşandı. Bir tanesi de Fenerbahçe Spor Kulübü’nün otobüsünün kurşunlanması. Maçlar devam etti hatta biz tehdit edildik maça çıkmayan cezasını çeker gibilerinden. Burada duygu patlaması yaşanıyor. Bu Türk futbolu için bir milattır. Bunu milat olarak sayıp gerçekten samimi bir şekilde gereken irade ve cesaretle biz bu işleri çözebiliriz. Hakemler maçlara çıkar çıkmaz şu an o konuda yorum yapmak istemiyorum. Benim hakemlerle ilgili genel düşüncelerimi biliyorsunuz.



Passolig de bizim için çok büyük bir maliyet, %15-16’lara çıkan bir maliyet. Kolluk kuvvetlerimiz, polislerimizin mesai dışı çalışmaları, onların yevmiyeler, zaten özel güvenlik de tutuyoruz. Bunlar bizler için çok büyük masraflar. Bir konser olduğu zaman veya seçim zamanı mitingler olduğu zaman partiler polislere para veriyor mu bilmiyorum. Bu konuda devletimizden yardım istedik çünkü gelirleri bir yere kadar artırabiliyoruz, bazı masrafları indirmemiz lazım. Öyle polisiye tedbirlerle bu işleri çözemeyiz. Sayın başkan cezalarla disipline edebileceğini düşünüyor, olmuyor. Geçmişte de olmadı, bugün de olmuyor. İçeride başkanlarımız yedikleri cezaları anlattılar. Bazılarının 1 aylık maaşı kadar cezalardan bahsediliyor. Sevk edenler de kim ona da bakın. Sevk edenler kim? Resmi insanlar mı, danışmanlar mı? Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu hafta olmasa da önümüzdeki hafta bütün bu konularla ilgili yapacağımız açıklamalar olacak. Tekrar teşekkür ediyoruz.