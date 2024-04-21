Ali Koç çılgına döndü. İsmail Kartal ve futbolcular dut gibi oldu

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Ali Koç çılgına döndü. İsmail Kartal ve futbolcular dut gibi oldu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Olympiakos maçı sonrası hem teknik direktör İsmail Kartal hem de futbolculara sert bir konuşma yaptığı ortaya çıktı.

UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Olympiakos'a penaltılarla elenen Fenerbahçe'de moraller bozulmuştu.

Hedefleri arasında sadece Süper Lig şampiyonluğu kalan Sarı-Lacivertli ekipte, başkan Ali Koç harekete geçti.

Olympiakos karşılaşmasının ardından takımı toplayan Başkan Ali Koç'un sert uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın da bulunduğu toplantıda Başkan Koç'un, "Artık final haftalarına girdik. Hata yapacak durumumuz kalmadı. Kendinize gelin" ifadesini kullandı.

Başkan Ali Koç'un ayrıca performanslarıyla hayal kırıklığı yarata Cengiz Ünder, Zajc ve Krunic ile de ayrı ayrı görüşme yaptığı belirtildi.

Ali Koç'un özellikle Cengiz'den, hem özel hayat hem de fiziksel anlamda toparlanmasını istediği kaydedildi.

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