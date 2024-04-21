Kargo ücretlerine zam. Ucuz gönderi için son 15 gün

Kaynak: Haber Merkezi
Kargo ücretlerine zam. Ucuz gönderi için son 15 gün
Kargo ücretlerine yapılan zam oranı ve yürürlüğe gireceği tarih belli oldu.

Cumhurbaşkanı Kararı ile Avrupa ülkelerinden gönderilen posta, hızlı kargo ve eşyalara uygulanan maktu verdi oranı artırıldı. Yapılan zam tüm Avrupa Birliği ülkelerinden yapılacak gönderiler için geçerli olacak.

"4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak duyuruldu. Karara göre posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönerilen ticari olmayan eşyalar ile ilaç cinsi eşyaların değeri üzerinden uygulanan maktu vergi oranını, yüzde 18'den 20'ye çıkarıldı. Kararın 15 gün sonra yürürlüğü gireceği belirtildi.

ELEKTRİKLİ MOTORLU ARAÇLAR DA DAHİL EDİLDİ

Milli savunma ve iç güvenlik perspektifinden serbest dolaşıma sokulan eşyalar için de düzenlemeye gidilerek Türk Silahlı Kuvvetlerine ait şirketlerden getirilen eşyalara vergi muafiyeti uygulanmasına karar verildi.

Engelli araçlarına uygulanan vergi muafiyeti, çağın değişmesi ve teknolojiye bağlı olarak genişletildi ve engelliler için üretilen elektrikli motorlu araçlar da bu kapsama dahil edildi.

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