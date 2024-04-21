Ersun Yanal kurduğu vakfın amacını açıkladı

1- Bize kısaca Ersun Yanal Vakfı’nın çıkış hikâyesini anlatabilir misiniz? Neden böyle bir vakıf kurma ihtiyacı hissettiniz?

2022 yılında Ersun Yanal Vakfı'nı kurduk. Biz, coğrafyanın kader olmadığına inanan bir grup olarak bir araya geldik. Amacımız, çocukların ve gençlerin bilim, sanat, spor, teknoloji ve eğitim alanlarında gelişimlerine destek olmak. Onlara eşit fırsatlar sunarak ihtiyaç duydukları alanlara erişimlerini sağlamak istiyoruz. Ayrıca, iş hayatına donanımlı bir şekilde katılmalarına yardımcı olmak, sporu sevdirmek ve sağlıklı yaşama teşvik etmek de önceliklerimiz arasında.

İki yıllık bir hazırlık sürecinin ardından, sonunda 2024 itibariyle tüm projelerimize başladık. Şimdi, çeşitli programlar ve etkinlikler düzenleyerek bu amaçlara ulaşmayı hedefliyoruz. Gelecek için heyecanlıyız ve toplumumuzun gelişimine katkıda bulunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

2- Ersun Yanal Vakfı olarak hayata geçirdiğiniz Gelişim Destek Bursu’ndan bahsedebilir misiniz? Burs kapsamında kimlere nasıl destekler sağlamayı düşünüyorsunuz?

Türkiye'de eğitim alanında ilerleyen ve aynı zamanda sporla da ilgilenen gençlerimizin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Maalesef, birçok genç yeterli destek alamadığı için ya sporu ya da eğitimi bırakmak zorunda kalıyor ve sosyal hayatlarından kopuyorlar. Bu durumu engellemek için "Gelişim Destek Bursu" adını verdiğimiz bir program üzerinde çalışıyoruz.

Gelişim Destek Bursu, gençleri ihtiyaç duydukları alanlarda desteklemeyi hedefliyor. Her yıl düzenli olarak verilecek bu burs programı kapsamında, mentorluk, kişisel spor eğitmeni, diyetisyen, psikolojik destek, akademik eğitim desteği, 21. yüzyıl becerileri eğitimleri, sosyal etkinlikler, kültür ve sanat faaliyetleri gibi birçok alanda destek sağlayacağız. Amacımız, başarılı gençler için fırsat eşitliği yaratmak.

Haziran 2024'ten sonra bu burs programını hayata geçireceğiz. Umuyoruz ki, gençlerimizin potansiyellerini tam anlamıyla ortaya çıkarmalarına yardımcı oluruz ve onların daha parlak bir geleceğe sahip olmalarına katkıda bulunuruz.

3- Bir diğer önemli projeniz ise Vefa Ödülleri. Vefa Ödülleri’nin yola çıkış hikâyesini ve amacını paylaşabilir misiniz?

Toplum için değerli çalışmalar yapan kuruluşların ve profesyonellerin çabaları gerçekten takdire değer. Sivil Toplum Örgütleri, Özel Sektör Kuruluşları ve Sosyal Girişimler, karşılaşılan sorunlara çözüm bulmak adına önemli işler yapıyorlar ve topluma büyük katkı sağlıyorlar. Vakfımızı kurarken, bu özverili çalışmalara bir nevi vefa borcu ödemek istedik. Bu yüzden de Vefa Ödülleri programını başlatmaya karar verdik.

Vefa Ödülleri'nin ana hedefi, toplumun ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarla değer katan sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve kurum profesyonellerini ödüllendirmek ve onların ilham verici hikayelerini herkese duyurmak. Amacımız sadece ödül vermek değil, aynı zamanda sivil toplumda gerçekleştirilecek çalışmalar için gerekli olan ilhamı ve motivasyonu sağlamak. Ayrıca, Vefa Ödülleri ile elde edilecek geliri de "Gelişim Destek Bursu" fonuna aktararak, kendi alanımızda fayda sağlamayı amaçlıyoruz.

Bu sayede, topluma daha büyük bir katkıda bulunmayı ve gelecek nesiller için daha iyi bir dünya oluşturmayı umuyoruz.

4- Bu sene ilki gerçekleştirilecek Vefa Ödülleri’ne başvuru sürecinden bahsedebilir misiniz? Kimler hangi kategorilerde ödüllendirilecek?

Vefa Ödülleri için başvuruları web sitemiz üzerinden alacağız. Spor, sanat, bili-teknoloji ve eğitim alanlarında çalışmalar yapan Sivil Toplum Kuruluşları, Özel Sektör Kuruluşları ve Sosyal Girişimler için özel bir başvuru sistemimiz bulunuyor. Ayrıca, bu kuruluşlar ve bireyler, kurum çalışanlarını da "İlham Veren Profesyonel" olarak aday gösterebilecekler.

Değerlendirme sürecinde, her biri alanında uzman 18 kişiden oluşan bir değerlendirme kurulu üyeleri, başvuruları titizlikle inceleyecek ve kazananları belirleyecekler. Bu süreçte, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri de göz önünde bulundurulacak.

Toplamda 27 ödül, spor, sanat, bilim-teknoloji, eğitim, sürdürülebilirlik, sosyal girişim, kurumsal gönüllülük, ilham veren profesyonel ve özel ödül temaları altında verilecek.

5- Sizce Vefa Ödülleri gibi projeler aracılığıyla ilham hikâyelerini duymaya, başarıyı ve sosyal faydayı hep birlikte kutlamaya neden ihtiyacımız var?

Topluma fayda sağlamak ve sorunlara çözüm getirmek için çaba harcayan, toplumun sesini duyan ve ihtiyaçlara kulak veren tüm kurumlar ve bireyler gerçekten çok değerli. Bu ihtiyaç sürekli devam edecek ve bu yolda durmadan çalışan, elini taşın altına koyan ve sorunun değil çözümün bir parçası olan herkes büyük öneme sahip.

Bu kişi ve kurumları ödüllendirmek ve ilham veren hikayelerini paylaşmak, hem toplumda bir farkındalık oluşturacak hem de onlara olan desteği artıracaktır. Aynı zamanda mevcut çalışmalara ayrı bir motivasyon sağlayacak ve yeni projelerin ortaya çıkmasına olanak sunacaktır.

Toplumun tüm kesimlerini harekete geçirmek, aslında en büyük ihtiyacımız. Kamu, Sivil Toplum, Özel Sektör, Sosyal Girişimler ve gönüllüler hepsi aynı bütünün bir parçası. Bu bütünün içindeki tüm parçalar, ülke faydasına çalışan çarklardır ve Vefa Ödülleri'nin bu çarkların uyumlu çalışması için itici bir güç olacağına inanıyoruz

6- Ersun Yanal Vakfı’nın projelerine bireyler ve kurumlar nasıl destek olabilir? Gönüllülük ve bağış sürecinizden bahsedebilir misiniz?

Gönüllülük ve bağışçılarımız, vakfımızın en öncelikli konularından biri. Kuruluşumuzun ilk günlerinde gönüllü politikamızı oluşturduk ve bağışçı hakları beyannamemizi imzalayarak web sitemizde yayınladık. Sivil toplumun gönüllülük esasına dayandığının ve bağışçıların katkısıyla ilerlediğinin bilincindeyiz. Bireyler ve kurumlar, vakfımızın projelerinde gönüllü olarak yer alabilecekleri gibi, sağlayacakları destekler için bağışçı olarak da katkı sunabilirler. Her çalışmamız için farklı alanlarda gönüllülük imkanları sağlamayı hedefliyoruz.

Gönüllü başvurularını almaya başladık ve ilerleyen süreçlerde projelerimize uygun olarak başvuru sahipleriyle iletişime geçeceğiz.

Vakfımızın çalışmalarına destek olmak isteyen bağışçılarımız içinse bağış kanallarımız şu an aktif durumda. Tek seferlik veya düzenli bağışlar yapılabileceği gibi, proje bazlı kurumsal iş birliklerine de açığız. Ayrıca, kurumsal bağışçılarımızla kurumsal gönüllülük başlıkları altında da çalışmayı planlıyoruz.

Umuyoruz ki, her biriyle birlikte daha büyük başarılara imza atacağımız bir gelecek bizi bekliyor.

7- Son olarak Ersun Yanal Vakfı ile gelecekte neler yapmayı planlıyorsunuz?

Ersun Yanal Vakfı olarak, değerlerimize uygun olarak gençlerin, kurumların ve ülkenin geleceği için projeler geliştiriyoruz.

06 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen illerde spor ile ilgili çalışmalar yapan kulüpler ve sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi amacıyla Spor Destek Fonu’nu hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu fon ile afetten etkilenen bireylerin ve toplulukların afet öncesi normallerine dönmesini, sporcu ve spor organizasyonlarının geliştirilmesini hedefliyoruz. En az 5 kuruma 2 yıl boyunca destek sağlayacağız.

Bu fonla birlikte, maddi destek sunmanın yanı sıra, stratejik plan hazırlığı, gönüllü yönetimi, iletişim stratejisi, kaynak geliştirme, atölye çalışmaları, ağ çalışmaları, iş birlikleri, izleme ve değerlendirme gibi alanlarda uzun süreli süreç danışmanlığı yaparak başvuru sahiplerinin kurumsal kapasitelerini artırmak ve sürdürülebilir olmalarını sağlamak için çalışacağız.

Gelişim Destek Bursu, Spor Destek Fonu ve Vefa Ödülleri 2024 hedeflerimiz içinde yer alan projelerimiz. Her yıl yapacağımız ihtiyaç analizleri sonrasında, mevcut projelerimize yenilerini ekleyerek ihtiyaç duyulan alanlarda mümkün olan destekleri vermeye devam etmek istiyoruz.