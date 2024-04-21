Fatih Terim şov yaptı. Yunanistan'da herkes onu konuşuyor

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Şampiyonluk Grubu 32. hafta maçında PAS Lamia ile karşı karşıya geldi.
Athanasios Diakos Stadı'ndaki mücadelede gülün taraf 5-0'lık skorla Panathinaikos oldu.
Fatih Terim'in takımı Panathinaikos'un gollerini; Benjamin Verbic, Tasos Bakasetas (2) ve Fotis Ioannidis (2) attı.
Bakasetas 2 gol 2 asistle oynadı, Ioannidis de aynı performansı sergileyip ayakta alkışlandı.
Son 6 maçta 5 galibiyete ulaşan Panathinaikos 71 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunu oturdu. Lamia 34 puanda kaldı.
Panathinaikos, gelecek hafta AEK Atina'ya konuk olacak. PAS Lamia ise PAOK'u ağırlayacak.
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