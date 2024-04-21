Fatih Terim şov yaptı. Yunanistan'da herkes onu konuşuyor

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Fatih Terim şov yaptı. Yunanistan'da herkes onu konuşuyor
PAS Lamia engelini 5-0'la geçen Fatih Terim'in takımı Panathinaikos maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yerleşti.

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Şampiyonluk Grubu 32. hafta maçında PAS Lamia ile karşı karşıya geldi.

Athanasios Diakos Stadı'ndaki mücadelede gülün taraf 5-0'lık skorla Panathinaikos oldu.

Fatih Terim'in takımı Panathinaikos'un gollerini; Benjamin Verbic, Tasos Bakasetas (2) ve Fotis Ioannidis (2) attı.

Bakasetas 2 gol 2 asistle oynadı, Ioannidis de aynı performansı sergileyip ayakta alkışlandı.

Son 6 maçta 5 galibiyete ulaşan Panathinaikos 71 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunu oturdu. Lamia 34 puanda kaldı.

Panathinaikos, gelecek hafta AEK Atina'ya konuk olacak. PAS Lamia ise PAOK'u ağırlayacak.

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