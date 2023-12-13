Ali Koç derbi sonrası sinirlerine hakim olamadı. Soyunma odasını bastı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Aytunç Akın
Ali Koç derbi sonrası sinirlerine hakim olamadı. Soyunma odasını bastı
Anadolu Efes'e 1 sayı farkla mağlup olan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç mücadelenin ardından soyunma odasına indi.

Trendyol Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası Anadolu Efes sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti.

ANADOLU EFES GALİP GELDİ
Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Anadolu Efes ezeli rakibi Fenerbahçe Beko'yu 81-80 mağlup etti.

ALİ KOÇ SAHA KENARINDAN İZLEDİ
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komşuoğlu karşılaşmayı ile beraber saha kenarından izledi.

SON TOPU ATAMADI
Sarı-Lacivertliler mücadelenin son topuna 80-79 geride girse de final şutunu kullanan Nigel Hayes Davis isabet bulamadı ve maç bu skorla noktalandı.

SON 4 MAÇTIR KAZANAMIYORLAR
Son olarak 30 Kasım'da Real Madrid'e karşı oynanan EuroLeague maçından 100-99'luk galibiyetle ayrılan Fenerbahçe sonrasında oynadığı 4 maçta (Beşiktaş EmlakJet, Baskonia, Barcelona ve Anadolu Efes'e) mağlup oldu.

ALİ KOÇ SOYUNMA ODASINA İNDİ
Sarı-lacivertliler mağlubiyetin ardından soyunma odasından 1 saati aşkın süre boyunca çıkmadı. Bu süre zarfında Sinan Erdem'de takımı destekleyen kulüp başkanı Ali Koç takım ile görüşmek için soyunma odasına indi.

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