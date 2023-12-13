Ali Koç derbi sonrası sinirlerine hakim olamadı. Soyunma odasını bastı

Trendyol Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası Anadolu Efes sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti.

ANADOLU EFES GALİP GELDİ

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Anadolu Efes ezeli rakibi Fenerbahçe Beko'yu 81-80 mağlup etti.

ALİ KOÇ SAHA KENARINDAN İZLEDİ

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komşuoğlu karşılaşmayı ile beraber saha kenarından izledi.

SON TOPU ATAMADI

Sarı-Lacivertliler mücadelenin son topuna 80-79 geride girse de final şutunu kullanan Nigel Hayes Davis isabet bulamadı ve maç bu skorla noktalandı.

SON 4 MAÇTIR KAZANAMIYORLAR

Son olarak 30 Kasım'da Real Madrid'e karşı oynanan EuroLeague maçından 100-99'luk galibiyetle ayrılan Fenerbahçe sonrasında oynadığı 4 maçta (Beşiktaş EmlakJet, Baskonia, Barcelona ve Anadolu Efes'e) mağlup oldu.

ALİ KOÇ SOYUNMA ODASINA İNDİ

Sarı-lacivertliler mağlubiyetin ardından soyunma odasından 1 saati aşkın süre boyunca çıkmadı. Bu süre zarfında Sinan Erdem'de takımı destekleyen kulüp başkanı Ali Koç takım ile görüşmek için soyunma odasına indi.