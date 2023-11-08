Ali Koç istedi TFF kabul etti. Bilet sitemi değişiyor

Ajansspor’un haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı’nın geçtiğimiz haftalarda yaptığı toplantıda gündeme gelen e-bilet konusuna dair alınan karar belli oldu.

TFF ve Kulüpler Birliği, yapılan toplantı sonucunda Passolig ile sözleşme uzatmama kararı aldı.

SEZON SONUNDA BİTECEK

TFF ve Kulüpler Birliği, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1’inci Lig’de hizmet sağlayan e-bilet firması Aktifbank ile sözleşme uzatmama konusunda anlaştı. Passolig ile yapılan anlaşma sezon sonunda bitecek. TFF, Aktifbank adına doğabilecek tazminatın ödenmesi için kulüplere taahhütname de gönderdi.

ALİ KOÇ ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Fenerbahçe Spor Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, sezon başında Trendyol Süper Ligi fikstür çekiminde kürsüye gelerek Passolig konusunu gündeme getirmişti. Koç, “Passolig hepimizi yoruyor, taraftarları uzaklaştırıyor” ifadesini kullanmıştı. Koç, Passolig ihalesi için TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye de çağrıda bulunmuştu. Başkan Ali Koç’un Passolig’in yerine kulüplere daha yüksek ekonomik getiri sağlayacak bir model üzerinde çalışma hazırlattığı öğrenildi.