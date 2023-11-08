Cüneyt Özdemir'den İçişleri Bakanlığına çağrı

Cüneyt Özdemir son günlerde gündemde olan Tuzlaspor olaylarına ilişkin sosyal medyadan İçişleri Bakanlğına çağrıda bulunarak haklarında soruşturma açılmasını istedi.

Özlem Kıral KAYNAK: Haber Merkezi
Cüneyt Özdemir'den İçişleri Bakanlığına çağrı

İlk olarak Ağustos ayının sonunda ortaya çıkan Tuzlaspor maçının bilet fiyatları üzerinden spekülasyonlar, kamuoyunda daha da fazla yayılmaya devam ediyor.

Murat Ağırel’in televizyon programlarında futbol kulüplerinin bilet fiyatları üzerinden kara para aklama olaylarına ilişkin açıklamaları sonrasında Tuzlaspor kulübünden Ağırel’e tehditvari açıklamalar gelmişti.

Cüneyt Özdemir, sosyal medyadan yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığının konu hakkında soruşturma açması gerektiğini şu sözlerle açıkladı:

"Tuzlaspor olayından sonra TFF yönetimi bitmiştir. Hatta haklarında soruşturma açılmalıdır. İçişleri Bakanlığı asıl gözünü futbola çevirmeli, influencerlarla bağlantılı büyük bir illegal ağ oluşmuş."

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