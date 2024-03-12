Dursun Özbek'ten Erden Timur'a flaş teklif. Aralarının bozuk olduğu konuşuluyordu

Süper Lig’de şampiyonluk için ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya bir yarış veren Galatasaray’da flaş bir gelişme yaşandı.

Sezon sonunda seçime gidecek olan sarı-kırmızılılarda mevcut başkan Dursun Özbek aralarının açık olduğu iddia edilen Erden Timur’a sürpriz bir teklif yaptı.

Yeniden başkan olmayı düşünen Dursun Özbek yaptıklarından memnun olduğu Erden Timur’dan yeni yönetimde de görev almasını istedi.

Gelen teklif sonrası ne diyeceğini bilemeyen Erden Timur Dursun Özbek’ten düşünmek için zaman istedi.