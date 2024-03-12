Serhat Akın'dan Emre Belözoğlu'na olay sözler: Sana mı soracağım oğlum

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile oynadığı maçtan sonra YouTube kanalında yorum yapan sarı lacivertli takımın eski golcüsü Serhat Akın, Emre Belözoğlu'na yüklenmişti.

Akın, şunları söylemişti:

"Fenerbahçe'ye ezeli rakibi Galatasaray'dan gelen futbolcu efsane olamaz. Saygı duyarsın ama efsane olarak adlandıramazsın. Ben 3 şampiyonluk gördüm, o 2 şampiyonluk gördü Fenerbahçe'de. Galatasaray'da ise UEFA Kupası, 4 lig şampiyonluğu ve diğer kupalar kazandı nasıl Fenerbahçe efsanesi oluyor bu adam?"

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da katıldığı bir programda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Serhat Akın da orada, bayağı rahat rahat sallıyor bize şimdi. O kadar rahat giremiyordu odamıza ama şu an rahat rahat sallıyor. Sosyal medyanın gücü işte."

Serhat Akın bu kez de Emre Belözoğlu'nun bu sözleri üzerine şöyle konuştu:

"Ben kimin odasına girip çıkacağımı sana mı soracağım oğlum? Sen bizim odamıza geliyordun. Ben, Aziz Yıldırım'ın odasına girip çıkan adamım."