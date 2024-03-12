Serhat Akın'dan Emre Belözoğlu'na olay sözler: Sana mı soracağım oğlum

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Serhat Akın'dan Emre Belözoğlu'na olay sözler: Sana mı soracağım oğlum
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Serhat Akın ile Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu arasındaki gerilim büyüyor. Serhat Akın, Emre Belözoğlu'nun kendisiyle ilgili sözlerine çok sert cevap verdi.

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile oynadığı maçtan sonra YouTube kanalında yorum yapan sarı lacivertli takımın eski golcüsü Serhat Akın, Emre Belözoğlu'na yüklenmişti.

Akın, şunları söylemişti:

"Fenerbahçe'ye ezeli rakibi Galatasaray'dan gelen futbolcu efsane olamaz. Saygı duyarsın ama efsane olarak adlandıramazsın. Ben 3 şampiyonluk gördüm, o 2 şampiyonluk gördü Fenerbahçe'de. Galatasaray'da ise UEFA Kupası, 4 lig şampiyonluğu ve diğer kupalar kazandı nasıl Fenerbahçe efsanesi oluyor bu adam?"

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da katıldığı bir programda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Serhat Akın da orada, bayağı rahat rahat sallıyor bize şimdi. O kadar rahat giremiyordu odamıza ama şu an rahat rahat sallıyor. Sosyal medyanın gücü işte."

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Serhat Akın bu kez de Emre Belözoğlu'nun bu sözleri üzerine şöyle konuştu:

"Ben kimin odasına girip çıkacağımı sana mı soracağım oğlum? Sen bizim odamıza geliyordun. Ben, Aziz Yıldırım'ın odasına girip çıkan adamım."

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