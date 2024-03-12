Fatih Altaylı Fenerbahçe'yi haklı buldu

Galatasaray Kulübü'nün eski yöneticisi gazeteci Fatih Altaylı, Türkiye Futbol Federasyonu'nu şaşkın ördeğe benzetti.

Altaylı kendi adını taşıyan internet sitesinde "Bu maç oynanmamalı" başlıklı yazısında "Şaşkın ördeğin suya nasıl daldığını bilirsiniz.

Basiretsiz Türkiye Futbol Federasyonu da aynen öyle. Önce Suudi Arabistan’da düzenlemeye kalkıştığı ve “Yapmayın” dediğimiz Süper Kupa finalini yüzüne gözüne bulaştırdı, neredeyse iki ülke ilişkilerini koparacak raddeye getirdi. Sonra da Süper Kupa finalinin nedense Şanlıurfa’da düzenlemeye karar verdi" ifadelerini kullandı.

"Biz yine uyardık." diyen Altaylı, "Lig bu kadar gergin giderken, sorumsuz başkanların, sorumsuz açıklamaları ile taraflar arasında ciddi sorunlar yaşanırken, şampiyonluğun iki adayını, şampiyon takımın belirlenmek üzere olduğu bir sırada ve zaten çok önemli ve çok gergin bir lig maçı yapmalarının arifesinde bir kez daha karşı karşıya getirmeyin” sözleriyle uyarısını vurguladı.

Altaylı şöyle devam etti:

Dinlemediler.

7 Nisan’a maçı koydular.

Şimdi federasyondan sızan haberler, Futbol Federasyonu yönetiminin bu maçı ertelemek istediği yolunda.

Hatta bu talebin Fenerbahçe’den geldiğini söyleniyor.

Eğer öyle ise Fenerbahçe yönetimi çok doğru bir talepte bulunmuş demektir.

Bu gergin ortamda, böyle bir maç oynatmak ciddi bir hatadır.

Kesinlikle ertelenmelidir.

Hatta bu yıl Süper Kupa finali oynanmamalı, Kupa ortadan ikiye bölünüp, her bir parçası bir kulübe verilmeli ve Cumhuriyet’in 100. yılında Suudi Arabistan’da kupa finali oynatmaya çalışmak ahmaklığının asla unutulmaması için kulüplerin müzelerinde sergilenmelidir.