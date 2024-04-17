Ali Koç TFF'deki skandalı açıkladı 'Bu arkadaşın istifasını bekliyoruz'

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, kulüplerle yaptıkları toplantıdan sonra açıklamalarda bulundu.

Koç, şunları söyledi:

"Türk futbolunun menfaati için seçimin en kısa sürede yapılması gerektiği konusunda bütün kulüpler hemfikir. Bunun için muhtelif yöntemler var. Hukuken bunun iki yöntemi var; imza toplamayla seçime gidersek en erken haziran ayının üçüncü haftasında seçim oluyor. Ama bizim istediğimiz haziran ayının başında olması. Bunun için de TFF'nin alacağı kararla mümkün. 18 Temmuz'un, yeni sezon yapılanması ve yeni gelecek başkanın elini kolunu bağlaması açısından uygun olmayacağını düşünüyoruz. Bu konuda fikir birliği var, 'Diyalogla yapalım, diyalog ve imzayla yapalım, imzayla zaten yapmak zorundalar' gibi değişik düşünceler var.

TFF'nin iradesiyle yapılacak seçimin en çabuk gerçekleştirilme süresi 22 gün. Bugünden hareket edersek mevcut sezonun bitiminde seçimlerin yapılması söz konusu. Yeni gelecek federasyonun önünün daha açık olacağını düşünüyoruz. Kulüpler Birliği olarak ortak hareket etme kararı aldık. Haziran ayı için seçim isteyeceğiz. Bir heyet oluşturduk. Bu heyet, TFF'yi ziyaret ederek aldığımız kararları, duygu ve düşünceleri kendilerine aktarıp, erken seçimi neden talep ettiğimizi anlatacaklar. Bu arada imza toplama süreci de devam edecek. Arada bayram olmasaydı imzalar çoktan toplanmıştı.

Aramızda bir konudan rahatsız olan kulüplerimiz var. İsim vermeyeceğim ama TFF yöneticilerinden bazılarının özellikle alt lig kulüplerini arayarak menfaat ve maddi anlamda destek konuşmaları yapmalarını son derece yadırgadık. TFF'nin bir yönetim kurulu üyesinin, kulüpleri arayarak 'imza vermeyin' demelerini sizlerin önünde açıklamak istedik. Doğru olanı, bu arkadaşın istifa etmesi. Burada şu anda 14 kulüp var, 6 kulüp toplantıya katılamadı. Ama net bir şekilde hepimizin tek vücut olduğu konu haziran başında seçimin yapılması. İnşallah arzuladığımız noktaya hep beraber gelebiliriz. Federasyonumuz bu yönde hareket etmeyi kabul etmediği takdirde biz ikinci alternatifi elimizde tutacağız. O da birkaç gün içinde tamamlanacaktır."