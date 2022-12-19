Hatayspor'da Aykut Kocaman sürprizi

Türkiye'de sadece Hatay'da yaşayan koruma altındaki "gazella gazella" türü dağ ceylanı, Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un simgesi oldu.

Yeni Hatay Stadı'nda düzenlenen ikon tanıtım toplantısında Aykut Kocaman sürprizi yaşandı.

Toplantıya Aykut Kocaman da katıldı. Kocaman, teknik direktör Volkan Demirel'le bir süre sohbet etti.

Bu arada Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü sahasında Bitexen Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalıştı.

İdmanda futbolcular dinamik ısınmanın ardından pas ve dar alan çalıştı.

Basına kapalı yapılan idman 1 saat 20 dakika sürdü.