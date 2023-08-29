Ali Koç'la Jesus arasındaki sırrı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Fenerbahçeliler şaşkına dönecek

Hayat ne ilginç. Nereden, nerelere sürüklüyor insanları. Hepimizi yani.

Bizlere yakın olanlar uzak. Tam tersi olanlar yakın olabiliyor.

Böyle felsefi düşünceler içinde film arıyordum.

Yanlış hatırlamıyorsam 1994 yılında gösterime giren bir filme takıldım.

Steven Spielberg’in Schindler’in listesi. Müthiş gişe yapıp, almadık ödül bırakmayan baş yapıtlardan.

Tesadüf mü ne bilemem. Yanımdaki Fenerbahçeli arkadaş başladı konuşmaya.

Susmuyor. Film güme gitmesin diye durdurdum.

Ne dese beğenirsiniz; "Bu filmi herkes biliyor da asıl bomba Jesus’un listesi."

"Nasıl yani" demeye kalmadı.

Tam gaz gidiyor. Şaşkınlıkla dinledim. Tek tek not aldım. Tamamına yakınınızı teyit ettim.

Olay şu: Portekizli hoca transfer listesi hazırlar. Mart sonu Başkan Ali Koç ile özel görüşme yapar. (Hafızası iyi olanlar hatırlasın. Bu zirveyi konu alan yazıyı kaleme alıp Jesus'un ayrılacağını açıklamıştım.)

Ünlü hoca Koç’a transfer listesi sunar.

“Siz bunları alın yeter. Teknik ekip kim gelirse gelsin. Orasını hiç dert etmeyin. Aylardır üstünde kafa patlattım. Hiç ayrılmayacak gibi çalıştım” der.

Koç’un İsmail Kartal tercihi bu yüzden.

Başkan, İsmail hoca ile listeyi paylaşıp harekete geçer. Kartal sadece, "Tamam başkanım" demekle yetinir.

İşte o liste:

Livakoviç

Fred

Fayed

Mert

Becao

Szymanski

Djiku

Oosterwolde

Dzeko

R.Kent

Tadiç

Zaha

Arabistan’a giden Jesus’un sunduğu 12 kişilik listeden sadece Zaha alınamadı.

Son anda Galatasaray’a imza attı.

İşin özeti, görev süresi sezon sonu bitecek olan Koç, işi garantiye almış gibi. Eski hocasının listesini tamamladı büyük oranda.

Yeni hocasının istemediklerini gönderdi, istedikleri kaldı. Çift dikiş yaptı. Bu saatten sonra takviye olursa, O isim İsmail Kartal damgalı olacak. 15 Eylül transferin bitiş tarihi. Gözüken, İsmail hocanın, benim de çorbada tuzum olsun misali bir iki isim için talepte bulunduğu şeklinde.

Cengiz Ünder başkanın şahsi kararı ile alınan oyuncu. Ancak Koç, yine de hocasına sormuş. "Cengiz’i önerdiler. Bir kaç gün içinde imza atılacak. Olumsuz görüş var mı" diye. Olumlu cevap alınca da olay imzaya dönüşmüş.

Renkli transfer sürecinin Kadıköy hikayesi böyle.

Madem öyle gel böyle!

Koç’un son bir bomba isimle transferi kapatacağı konuşuluyor.

Yakın takipteyiz!

Yakın takip dedim de, Prenses Diana hafızama kazındı.

İngiliz prensesinin Fransa’da yakın takibe kurban gitmesi!

Ligin en renkli takımı bu sezon Fenerbahçe olacak gibi duruyor. İster yakın, ister uzaktan takip edelim; görünen köy kılavuz istemiyor.

