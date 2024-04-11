Ali Koç’un Fenerbahçe başkanlığını neden bırakmayacağı ortaya çıktı! Gözlerden kaçan sözleşme detayı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, daha önceki açıklamalarında başkanlığa bir kez daha aday olmayacağını açıklamıştı.

Koç’un adaylık açıklamalarına rağmen Gazeteci İrfan Yirmibeş’ten dikkat çeken bir iddia geldi.

Sansürsüz Futbol Youtube kanalında Yirmibeş, Ali Koç’un başkanlığa devam edeceğini, Aziz Yıldırım’ın da aday olmayacağını ileri sürdü.

ALİ KOÇ DEVAM EDECEK, AZİZ YILDIRIM ADAY OLMAYACAK

“Ali Koç bence aday olacak. Eğer Ali Koç aday olursa Aziz Yıldırım’ın aday olmayacağını düşünüyorum” diyen Gazeteci İrfan Yirmibeş, “Her ne kadar Aziz Yıldırım için aday olacağı konuşulsa da bununla ilgili net bir gelişme yok. Aziz Yıldırım’a başkanlık ile ilgili sorular sorulsa da tüm konsantrasyonun şampiyonluk olması gerektiğini belirtmişti. Ali Koç devam edeceğim derse Aziz Yıldırım’ın aday olacağını düşünmüyorum ki Ali Koç’un devam edeceğini düşünüyorum. Bayramdan sonra bir karar vereceğini söylemişti. Bir devam sinyali olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

MARİO BRANCO İLE SÖZLEŞME YENİLEMEK İSTİYOR

Ali Koç ve yönetiminin gelecek sezonu planladığını öne süren Yirmibeş, “Sportif Direktör Mario Branco’nun sözleşmesi bitiyor. Branco ile sözleşme yenileme çalışmaları devam ediyor. Branco bu sene çok isabetli transferler yapmıştı. Orada önemli bir paya sahip… Branco ile sözleşme yenilemek isteniyorsa, Ali Koç’un devam edeceği sinyalidir” şeklinde konuştu.