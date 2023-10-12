Vuslat Doğan Sabancı estetik operasyon için ABD'ye gidiyor. Tekne kazasında yaralanmış aynalara küsmüştü

İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, geçtiğimiz Ağustos ayında Yunanistan tatilindeyken denizde zodyak botla kaza yaptı. İki aydır tedavi gören çitin sağlık durumları iyiye giderken, Vuslat Doğan'ın estetik ameliyatı olmaya hazırlandığı ve tedavi için ABD'ye gideceği öğrenildi.

Vuslat Doğan Sabancı estetik operasyon için ABD'ye gidiyor. Tekne kazasında yaralanmış aynalara küsmüştü

Muğla Bodrum’a 22 mil uzaklıktaki Leros Adası açıklarında, içinde Ali Sabancı ve Vuslat Doğan'ın bulunduğu demirli tekneyle, akşam yemeği için zodyak botla kıyıdaki bir restorana giden çift, kaza yaparak kayalıklara çarptı. Yaralanan çift Leros Hastanesi’ne kaldırıldı. 2 aydır tedavisi süren Vuslat Doğan ile ilgili olarak Bülent Cankurt, Sabah gazetesinde yer alan "Tedavi için ABD'ye gidiyor" başlıklı yazısında şunları söyledi:

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"Eşi Ali Sabancı ile Yunanistan'da geçirdikleri bot kazasında yüzünden ağır yaralanan Vuslat Doğan Sabancı'nın, eski haline gelebilmek için bir dizi estetik ameliyatı olacağını yazmış, bunun için de yüzündeki yaraların iyileşmesi gerektiğini eklemiştim. Vuslat Hanım'ın ameliyatlarının yakında başlayacağını öğrendim. Ameliyatları, New York'ta olacakmış.

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Sebebi de, Vuslat Hanım'ım New York'ta tanıdığı bir doktorunun olmasıymış. Hatta kazadan birkaç ay önce o doktora estetik yaptırmış. Ayrıca Vuslat Hanım'ın, son birkaç haftaya kadar konuşamadığı da kulağıma geldi. Çenesine tel takılmış ve şimdi yavaş yavaş konuşmaya başlamış.

Ameliyata, işte bu telin iyice kaynamasından sonra girecekmiş. Vuslat Hanım'ın ailesi dışında kimseyle görüşmemesinin bir nedeni de konuşamamasıymış. Bu arada Sema Doğan, yanından bir dakika bile ayrılmadığı kızı Vuslat Hanım'ın, yüzünün o halini görüp morali bozulmasın diye evdeki bütün aynaların üstünü örttürmüş. Aynalara küsen Vuslat Hanım en kısa zamanda eski sağlığına kavuşur inşallah."

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