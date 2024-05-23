Vuslat Doğan Sabancı ilk kez ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Vuslat Doğan Sabancı ilk kez ortaya çıktı

Yunanistan’daki bot kazasında ölümden dönen Vuslat Sabancı aylar sonra ilk kez ortaya çıktı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı, Yunanistan tatillerinde ölümden dönmüştü. Ali ve Vuslat Sabancı çiftinin çocuklarıyla içinde oldukları bot 24 Ağustos’ta kayalıklara çarpmış feci kaza sonrası Sabancı çifti ağır yaralanmıştı.

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İkilinin kazanın ardından New York’ta tedavi gördüğü ve bir dizi estetik operasyon geçirdiği iddia edilmişti. Korkunç kazadan aylar sonra Vuslat Doğan Sabancı dün ortaya çıktı.

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Kendisine özellikle ‘Sanatçı Vuslat’ denilmesini istediği iddia edilen Vuslat Doğan Sabancı, ‘Emanet’ isimli sergisini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu.

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Küratörlüğünü Doç. Dr. Ebru Yetişkin'in üstlendiği sergide, emanet kavramını içeren, heykel, resim, şiir, ses ve enstalasyonlardan oluşan birçok eser yer alıyor.

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Uzun yıllardır Tophane'de bir sergi açmayı hayal ettiğini dile getiren Vuslat, eserleri oluştururken anneannesinin anlattığı bir masaldan yola çıktığını söyledi.

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"Serçe ve Diken" masalını dinletmek istediğini, ışık enstalasyonu bu yüzden yaptığını belirten sanatçı Vuslat, "Masalın hepsi önemli ama en önemlisi, nefislerimizin peşinden giderken kayboluyoruz. Halbuki nefesimize odaklanmalı, anı yaşamalı, anı kutlamalıyız. En önemlisi bu" ifadelerini kullandı.

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Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı ile çocuklarının bulunduğu bot geçtiğimiz yıl 24 Ağustos günü Yunanistan'da kayalıklara çarpmış feci kaza sonrası Sabancı çifti ağır yaralanmıştı.

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