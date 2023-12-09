Vuslat Doğan Sabancı geçirdiği kazanın ardından ilk kez paylaştı. Yunanistan'da eşi ile birlikte deniz kazası geçirmişti

Yunanistan'da geçirdiği deniz kazasının ardından tedavisi süren Doğan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın iş insanı kızı Vuslat Doğan Sabancı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla uzun süre sonra ilk kez görüntülendi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Vuslat Doğan Sabancı geçirdiği kazanın ardından ilk kez paylaştı. Yunanistan'da eşi ile birlikte deniz kazası geçirmişti

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 25 Ağustos'ta Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında deniz kazası geçirdi.

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Tedavisi için ABD'ye giden Vuslat Doğan Sabancı sosyal medya hesabı Instagram'dan ilk kez fotoğrafını paylaştı.

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Vuslat Doğan Sabancı'nın Financial Times'a verdiği röportajda İstanbul'daki evinde bir fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Sabancı kazadan sonra ilk kez fotoğrafçı Kerem Uzel'e poz verdi. Röportajda kullanılan fotoğrafını alıntılayarak sosyal medya hesabından uzun bir aradan sonra ilk kez kendisini paylaştı.

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NE OLMUŞTU

Pegasus Havayolları'nı da bünyesinde barındıran Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Ali Sabancı ve Doğan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın iş insanı kızı Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'ın Leros Adası'nda denizde kaza geçirmişti. Botlarıyla kayalıklara çarpan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı yaralanmıştı.

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Yunan Sahil Güvenliği, kazayla ilgili soruşturma yürütüldüğünü duyurmuştu. Kazanın ardından yüzer ambulansla Bodrum'a götürülerek ameliyat edilen dalağı alınan Ali Sabancı, ambulans uçakla İstanbul'a nakledilerek, Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı. Vuslat Doğan Sabancı da Ali Sabancı'nın ardından İstanbul'da Amerikan Hastanesi'ne getirilmişti.

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Doğan Holding ve Esas Holding, 4 Eylül'de yaptıkları açıklamada geçirdikleri deniz kazası sonrası Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisinin evinde, yoğun bakım süreci tamamlanan Ali Sabancı’nın tedavisinin ise normal odada devam ettiğini bildirmişti.

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