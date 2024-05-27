Ali Tezel emekliyi bekleyen kötü sürprizi açıkladı. Yeni emekli olanların hali duman olacak

Emeklilerin durumunun önceye göre daha iyi olduğu yönündeki söylemlere sert yanıt veren Ali Tezel emeklilerin durumunun kesinlikle şu anda daha kötü olduğunu söyledi.

Düğümün 2008 reformunda başladığına işaret eden Ali Tezel,

2002'de en düşük emekli maaşı alan SSK emeklisinin 8 çeyrek altın alabildiğini ancak bugün aynı emeklinin 2.5 çeyrek altın alabildiğini söyledi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TÜRKİYE'DE

Avrupa'da emeklilerin milli gelirin ortalama yüzde 9'unu aldıklarını belirten Ali Tezel, İskandinav ülkelerinde bu oranın yüzde 18'e kadar çıktığını söyledi. Ali Tezel Türkiye'de ise emeklilere milli gelirin sadece yüzde 4'ünün verildiğini vurguladı.

Ali Tezel eğer Avrupa'daki oranın verilmesi halinde her emekli maaşının 2.5 katı artacağını ve 2002'deki orana yeniden dönüleceğini söyledi.

ALİ TEZEL EMEKLİYİ BEKLEYEN KÖTÜ SÜRPRİZİ AÇIKLADI

Açıklamaları ile adından söz ettiren SGK uzmanı Ali Tezel emekli maaşındaki kötü sürprizi açıkladı.

Emeklilerin bu kadar düşük aylık almasının nedeninin 2008 yılında yapılan reform olduğunu vurgulayan Ali Tezel, eğer bu reform yapmasaydı şu an en düşük SSK emekli maaşının 26 bin TL olacağını söyledi. Eğer bu sistemin düzeltilmemesi halinde şu an emekli olanların 20 yıl son çok daha kötü bir duruma düşeceğini belirten Ali Tezel "Emekliden alıp zengine vermek adına bu reform yapıldı. O reformun etkileri şimdiden görülüyor. 20 yıl sonra daha kötüye gidecek. Emeklileri sefalete sürükledi” diye konuştu.

MAAŞ BAĞLAMA KATSAYISININ DÜZELTİLMESİ GEREK

Ali Tezel emekli maaşlarının sürekli düşük kalmasının 2008 yılında yapılan reform ile bağlama katsayının düşürülmesinden kaynaklandığını vurguladı.