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Bu taktiği sığınmacı ödülü verilen Merkel'den mi öğrendiniz? Almanya'dan mültecilere akılalmaz tuzak

Almanya’da kamu kurumlarının, mültecileri yakalayıp sınır dışı etmek için tuzak kurduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 12:52
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Almanya'dan mültecilere akılalmaz tuzak: Bu taktiği sığınmacı ödülü verilen Angela Merkel'den mi öğrendiniz

Bu taktiği sığınmacı ödülü verilen Merkel'den mi öğrendiniz? Almanya'dan mültecilere akılalmaz tuzak
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 2022 Nansen Mülteci Ödülü'nü eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in kazandığının açıklanmasının ardından Almanya'da büyük bir skandal patlak verdi.

Yenicaggazetesi.com.tr’nin Alman basınından aktardığı habere göre, 4 yıldır Almanya’da mülteci olarak yaşayan ismi açıklanmayan bir İran vatandaşının, daha önce Almanya’ya sığınma başvurusu, "İran İslam Cumhuriyeti’nde bir Hristiyan olarak zulüm gördüğüne inanılmadığı" gerekçesiyle reddedildi.

ALMANLAR’DAN BÜROKRATİK TUZAK
26 Eylül’de Bavyera eyaletine bağlı Passau şehrinin göçmenlik bürosu tarafından “bürokratik bir dille yazılmış” bir e-posta alan İranlı hemşire, “Çalışma izni vereceğiz” diyerek ofise çağrıldı. Söz konusu randevuya saatinde giden İranlı mülteci, hayatının şokunu yaşadı. Burada odada hazır bekleyen polisler tarafından gözaltına alınan şahıs, sınır dışı edilmek üzere tuzağa düşürüldü.

AVUKATINDAN TEPKİ
Uğradığı tuzak sonrası İran’ın başkenti Tahran’a sınır dışı edilmek tutulan İranlı mültecinin avukatı yaptığı açıklamada, “İran'da devletin itibarını zedeleyen herkes şu anda tutuklanıyor.” derken göçmenlik bürosu ise sessizliğini koruyor.

MÜLTECİ  ÖDÜLÜ MERKEL’E
2005-2021 yılları arasında Almanya şansölyeliği yapan Angela Merkel, geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından 2022 Nansen Mülteci Ödülü'ne layık görülmüştü. Merkel, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki imzalanan ve Türkiye’nin para karşılığı sığınmacıların AB’ye geçişini engellemesini sağlayan anlaşmanın mimarı olmuştu.

Oğuz Ok / yenicaggazetesi.com.tr

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