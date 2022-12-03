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Rusya'dan Avrupa'ya gözdağı. "Sonuçları korkunç olacak"

Rusya Federasyon Konseyi Ekonomi Politikası Komitesi Başkan Yardımcısı İvan Abramov, Avrupa Birliği ve G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması kararına tepki göstererek bunun Avrupa ekonomisi için korkunç sonuçları olacağını aktardı.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 19:42
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Rus Senatör Rus petrolüne tavan fiyat uygulayan Avrupaya gözdağı verdi

Rusya'dan Avrupa'ya gözdağı. ''Sonuçları korkunç olacak''
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Avrupa Birliği (AB), G7 ve Avustralya'nın Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanması konusunda aldığı karara Rusya'dan tepki geldi.

Rusya Federasyon Konseyi Ekonomi Politikası Komitesi Başkan Yardımcısı İvan Abramov, söz konusu kararın uygulanmasıyla dünya genelinde petrol fiyatlarının daha da artacağını ifade etti.

"TAVAN FİYAT UYGULAMASINI KABUL ETMEYECEĞİZ"

Senatör Abramov, "Böyle bir kararın sonuçları belli. Gelişmiş tedarik zincirinin bozulmasına ve dünya genelinde akaryakıt fiyatlarının artışına çığ etkisi oluşturacak. Rus petrolüne G7 tarafından tavan fiyat uygulamasının Avrupa halkına ve Avrupa ekonomisi için çok ciddi sonuçları olacak" dedi.

Avrupalıların bu kararla birlikte soğuk bir kış geçireceğini vurgulayan Abramov, Rusya'nın, G7'nin belirlediği tavan fiyattan petrol satışı yapmayacağını ve petrol alışverişi yaptığı ülkelerle ticaretlerine devam edeceklerini söyledi.

Abramov, "Tabi ki petrolümüzü belirlenen bu fiyatlardan satmayacağız. Petrolümüz bizimle karşılıklı yarar sağlayacak şekilde iş birliği yapmak isteyen ülkelere satılacak" ifadelerini kullandı. (AA)

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İsmail
3.12.2022 20:26
Avrupa halkına sesleniyorum, kışın üşütmek istemiyorsanız güney kıyılarımıza bekleriz :)  
 
Müneccim
3.12.2022 20:26
Diktatörlük ve faşistlik eninde sonunda o ülkeyi ve ekonomisini batıracaktır. Putin ve etrafındaki ekip, korkunç bir Rusya bırakacaktır, daha aç, daha fakir ve hiçbir zaman bitmeyecek ekonomik ambargo  
 
Filozof Naci
3.12.2022 20:22
Rusya, hernekadar yeraltı ve yer üstü zengin kaynaklara sahip olsa da halkın cebinde metelik yok. Halk, patates, domuz, mantar ve haşlanmış karabuğday yiyerek yaşamlarını sürdürüyor.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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