Almanya'da fark 16'ya çıktı şampiyon belli oldu!

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Almanya'da fark 16'ya çıktı şampiyon belli oldu!
Bayer Leverkusen fırtınası Union Berlin'i de yıktı, bitime 6 hafta kala Bayern Münih ile aradaki fark 16'ya çıktı.

Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen; Almanya Bundesliga 1'in 28. haftasında Trabzonspor'un eski hocası Nenad Bjelica'nın çalıştırdığıUnion Berlin ile karşılaştı.

Stadion An der Alten Försterei'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Leverkusen 1-0'lık skorla kazanmayı başardı. Galibiyet golünü 45+8'de penaltıdan Florian Wirtz attı.

Puanını 76'ya yükselten Bayer Leverkusen, bitime 6 hafta kala en yakın takipçisi Bayern Münih ile farkı 16 puana yükseltti.

Leverkusen, gelecek hafta Werder Bremen'i mağlup etmesi durumunda şampiyonluğunu 5 hafta kala ilan edecek.

Daha önce şampiyonluk sevinci yaşayamayan Leverkusen, tarihinde ilki yaşamaya çok yakın konumda.

Union Berlin 29 puanda kaldı.

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