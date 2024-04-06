Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi. Okan Buruk 'Bu ateş sönmeli' diyerek açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi. Okan Buruk 'Bu ateş sönmeli' diyerek açıkladı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk; Süper Kupa maçı öncesi basın toplantısı düzenledi, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Süper Kupa için Şanlıurfa'ya giden Galatasaray hazırlıklarını tamamladı, karşılaşma saatini beklemeye başladı. Basın toplantısı düzenleyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin U19 takımıyla mücadele edecek olması ile ilgili flaş açıklamalar yaptı.

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Öncelikle Şanlıurfa'da kendilerine gösterilen ilgi hakkında konuşan Buruk, "Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Şanlıurfa bizi bağrına bastı. Çok özlüyorlar. Ne kadar heyecanlı olduklarını gördük. İki takımın burada Şanlıurfa'da birarada olması çok daha güzel olurdu. Şanlıurfa şehri hem futbola ve büyük takımlara özlem duyuyor hem deprem gelirlerinin bu bölge ve çevreye bağışlanacak. Biz görevimizi yapmak için buradayız. Yarın ne olacak, tam olarak bilmiyoruz" diye konuştu.

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Kendi işlerine odaklandıklarını ifade eden Okan Buruk, "Yarın Fenerbahçe ile oynamayı çok isterdik. Duyduğumuz, bildiğimiz Fenerbahçe yarın gelecek ama hangi oyuncularla gelecek bilmiyoruz. Maçtan sonra konuşmak daha doğru olur. Biz barış üzerinden mesaj veriyoruz. Tansiyonu ne kadar düşürsek o kadar iyi. Yarın ve bundan sonra vermeye devam edeceğiz. Ülkemizin barışa ihtiyacı var. Bunu sağlamak için elimizden geleni yapacağız" yorumunu yaptı.

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Okan Buru şöyle devam etti: "Türk futbolu için, ülke için hiçbir şekilde kaosa ihtiyaç yok. Büyük şeyler yaşadık. Daha geçen sene deprem oldu, tüm kulüpler ve futbolcular birlik oldu. Buradaki maçın gelirleri deprem bölgesine gönderilecek. Tansiyonu düşürmek için, ligin de son periyodu biliyorsunuz, üzerimize düşeni yapmalıyız. Kazanan Türkiye ve Türk futbolu olsun. Ülkemizi düşünüyorsak daha verici olmamız gerekiyor."

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"(Adnan Öztürk'ün "Biz de U19'la çıkalım" sözleri için) Okumadım, dinlemedim, bilmiyorum. İlk defa duydum. Biz burada Galatasaray olarak yarınki maçta Türkiye'nin en değerli kupalarını, Cumhuriyet'in 100. yılında yaşadığımız şampiyonluk sonrası 100. yıl Süper Kupası. Bu kupayı kazanmak için sahada olacağız. Karşımızdaki rakip önemli değil. Biz işimizi yapıp hazır olacağız."

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"Biz burada TFF'nin bildirdiği saatte sahada olmak için varız. Gerisi bizim işimiz değil. Maç oynanırsa kupayı kazanırsak alırız. Maç oynanmazsa kurallar neyi gerektiriyorsa uymak zorundayız. Maç olursa, olmazsa bir antrenman mı olur, ne olur bilmiyorum. Amacımız maçı oynamak. Kuralları belirleyen biz değiliz, TFF'nin koyduğu kurallara riayet etmemiz gerekiyor."

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