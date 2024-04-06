Brezilyalı voleybolcu Ebrar Karakurt'a sataştı. Türk taraftarlar ayaklandı

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Brezilyalı voleybolcu Ebrar Karakurt'a sataştı. Türk taraftarlar ayaklandı
Brezilyalı voleybol oyuncusu Mara Leao’nun, Milli yıldızımız Ebrar Karakurt hakkındaki yorumları sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Rusya’da kariyerine devam eden ve takımını yarı finale taşıyan Ebrar Karakurt ile ilgili olarak, Mara Leao’nun verdiği yanıt dikkat çekti.

MARA LEAO'DAN EBRAR'A YUMRUK İMASI

Bir röportaj sırasında, Ebrar Karakurt’un puan kazandıktan sonra rakip takıma attığı bakışlarla ilgili bir soruya, Mara Leao yumruklarını göstererek yanıt verdi. Bu hareket, özellikle Türk taraftarlar arasında büyük bir tepkiye neden oldu.

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NELER YAŞANMIŞTI?

2023 Milletler Ligi’nde Türkiye’nin kadın voleybol takımı, üçüncü hafta maçında Brezilya’yı 3-0 yenerek önemli bir zafer elde etti. Maç sırasında gergin anlar yaşandı.

Saliha Şahin’in bir röportajda belirttiğine göre, gerginliğin başlamasında Brezilyalı oyuncuların provokatif tutumu etkili oldu. Türk takımı, bu duruma karşı hırslanarak, “Siz kimi küçümsüyorsunuz? Biz Türkiye’yiz.” diyerek sahada güçlü bir yanıt verdi ve maçı kazandı.

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EBRAR KARAKURT BREZİLYALILARI KIZDIRMIŞTI

Ebrar Karakurt’un “Gel bizim oralara ortalık karışsın…” şeklindeki bir şarkı sözünü paylaşması, Brezilyalı taraftarlar tarafından yanlış anlaşıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu duruma tepki gösterirken, Türk kullanıcılar bunun sadece bir şarkı sözü olduğunu açıkladı.

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Ebrar Karakurt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün sosyal medyadan yaptığım paylaşıma gelen tepkileri görünce çok şaşırdım. Arkadaşlar sakin olun, bunlar sadece bir Türk şarkısının sözleri. Başka dile çevrildiğinde nasıl algılandığını bilmiyorum ama bu sözler aslında kötü bir şey ifade etmiyor, sadece popüler bir Türk pop şarkısının sözleri. Kimseyi kırmak istemedim. Ve son olarak, herkese konuşmadan önce düşünmelerini tavsiye ederim.” dedi.

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