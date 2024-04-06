Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finalini yayınlayacak kanal belli oldu

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak.

7 Nisan Pazar günü saat 21.30’da oynanacak karşılaşma için Galatasaray tam kadro bir şekilde Şanlıurfa’ya gelirken U19 takımı ile maça çıkması beklenen Fenerbahçe’nin Pazar günü mücadeleye birkaç saat kala gelmesi bekleniyor.

Şimdiden olay olan ve milyonları ekran başına kitleyecek karşılaşmanın ATV ekranlarından şifresiz bir şekilde yayınlanacağı açıklandı.

Müsabakanın anlatıcısı Ender Bilgin olarak belirlenirken eski hakem Erman Toroğlu ise yorumculuk yapacak.