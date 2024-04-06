Galatasaray'da Ali Koç ayaklanması. Ortalık toz duman

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Galatasaray Daikin'in maçını izledikten sonra evlerine dönen bir baba ve 14 yaşındaki kızının bir grup tarafından saldırıya uğradığını açıklamıştı.

Bu gelişme sonrası Sarı-Kırmızılı camiadan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alan açıklamalar geldi.

Son olarak Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Morova, Haber Global'e konu ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Rıza Morova, saldırıdan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u sorumlu tuttu, şöyle konuştu:

"Yapılan saldırı sonrası şu ana kadar herhangi bir geçmiş olsun mesajı yok. Fenerbahçe kulübünden böyle bir şey mutlaka bekliyorum. Yapacaklarını da düşünüyorum. Çünkü artık bazı olayların farkına vardıklarını düşünüyorum. Bu karşılıklı atışmalar olabilir ama bu değil.''

"Karşı takımın başkanı, bizim başkan vekilimiz hakkında ele avuca sığmayan laflar söyledi. Bu insanları kin, hırs ve savaşa sürükleyen laflar. Senin eğer bir kişiyle bir problemin varsa bunu koskoca camia üstünden götürmek yerine ve bütün halkı buna karşı teşvik etmek yerine kapalı kapılar ardında gider karşılıklı konuşursun.''

"Karşılıklı konuşamıyorsan onları tanıyan birini devreye sokup beraber konuşup sen şöyle, böylesin dersin. Ya da gider dava açarsın. Hukuken hakkını ararsın. Suçlamanın hukuki bir karşılığı varsa o zaman hukuk yolları her zaman açıktır. Ama bunu milyonlarca insanın gözü önünde bir kişiyi asılsız şeylerden suçlarsan ve o kişi hakkında bazı gerçek dışı yayınlar yaptırtırsan sen bu olayın biri failisin ve ceza görmen lazım.''