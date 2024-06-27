Almanya'da hesabını şaşıranları açıkladı

Ne umutlarla geldiler Almanya’ya…

Bu muhteşem futbol panayırında olmak, devam etmek ve kürsüye çıkmak, doğal olarak hayallerini süsledi…

Ama, kendi ülkelerindeki hesapları Almanya’da tutmadı…

Bir üst tura çıkmayı beceremediler…

Çekya, Hırvatistan, Macaristan, Ukrayna, Polonya, Arnavutluk, Sırbistan ve İskoçya ilk turun sonunda kırık birer kalple evlerine döndüler…

Maçları mı izlerler yoksa tatile mi çıkarlar artık, kimsenin bir fikri yok…

Avrupa futbolunun söz sahibi ülkelerinden olan, dahası bu gibi şampiyonaların gediklisi olan Hırvatistan, bu şampiyonada yaşadığı hayal kırıklığını kolay kolay unutamaz…

Modric gibi, bir dünya yıldızını kadrosunda barındıran Hırvatlar, “ölüm grubu”nda mücadele ettiler…

İspanya’ya 3-0 mağlup olan, Arnavutluk ve İtalya’yla da berabere kalan Hırvatlar, özellikle İtalya maçında uzatmalarda yediği golle, trajik bir şekilde kupaya veda ettiler…

Dünyada başarılı olan Hırvatlar, nedense Avrupa’da aynı başarıya ulaşamıyorlar.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na veda eden 8 ülkeden birisi de Macaristan oldu…

Elemelerin en başarılı takımlarından birisi olan Macarlar, İsviçre’ye 3-1, Almanya’ya da 2-0 mağlup oldular…

İskoçya maçını 1-0 kazanmalarına rağmen, kupaya veda ettiler...

Bu grupta Macarlarla birlikte elenen bir diğer takım ise İskoçya oldu…

Bu şampiyonada A Grubu’nda Almanya, İsviçre ve Macaristan ile karşılaşan İskoçya, 1 puanla sonuncu olarak elendi ve ülkesine en erken giden takım oldu.

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Lewandowski’nin Polonya’sı da kupaya erken veda eden takımlardan birisi oldu…

Avrupa Şampiyonası’na 5. kez katılan kırmızı-beyazlılar turnuvaya erken veda eden takımlar kervanına katıldı…

Avusturya, Fransa ve Hollanda’nın yer aldığı D Grubu’nda mücadele eden Polonya, Hollanda’ya 2-1, Avusturya’ya 3-1 mağlup oldu, grubun son maçında Fransa ile 1-1 berabere kalarak, kupada hayal kırıklığına uğrayan takımlardan birisi oldu.

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Avrupa şampiyonasının talihsiz takımlarından birisi de Ukrayna…

Romanya, Belçika ve Slovakya ile E Grubu'na düşen Ukrayna, diğer tüm rakipleri gibi 4 puan toplamasına karşın averajda geride kalarak şampiyonaya veda etti…

Sadece futbol değil, spor ülkesi de olan Ukrayna, Romanya’ya 3-0 mağlup oldu, Slovakya’yı 2-1 mağlup etti, Belçika ile de 0-0 berabere kalmasına rağmen, averajla kaybetti ve evine döndü.

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Avrupa Şampiyonası’nda “şok” yaşayan takımlardan birisi de, son maçta Türkiye ile karşılaşan Çekya oldu…

Çok zor ve bol kartlı geçen bir maçtan sonra 2-1 mağlup ettiğimiz Çekya’da kupaya veda eden takımların arasına girdi…

Bu maçta tam tamına 18 sarı, 2 kırmızı çıktı…

Maçın Romen hakemi 18 sarı, 2 kırmızıyla Avrupa Şampiyonası’nın tarihine geçecek gibi!

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Avrupa Şampiyonası’na büyük umutlarla gelen Arnavutluk takımı ise İtalya’ya 2-1, İspanya’ya 1-0 mağlup oldu, Hırvatistan ile 2-2 berabere kaldı ve kupaya veda etti…

Arnavutluk’un tecrübeli oyuncusu Gjasula ise tarihe geçti…

Hırvatistan maçında oyuna sonradan giren Gjasula, hem kendi kalesine, hem de rakip kaleye 1’er gol atarak, zor olanı başararak ismini tarihe yazdırdı.

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Turnuva veda eden takımlardan birisi de Sırbistan oldu…

Avrupa Şampiyonası’na katılan Arnavutluk ile ilk kez mücadele eden Sırbistan, istediği sonuçlara ulaşamadı ve turnuvayı erken terk eden takımlar kervanına katıldı.