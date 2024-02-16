Fenerbahçe dünya devlerini solladı! Bayern, City, Real Madrid, PSG ve Inter'i geçti

Fatih Saboviç
Fenerbahçe dünya devlerini solladı! Bayern, City, Real Madrid, PSG ve Inter'i geçti
Kanarya, gösterdiği performansla adından söz ettirdi ve dünya devlerini geride bıraktı.

Süper Lig’de geçen hafta Alanyaspor ile Kadıköy’de berabere kalarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe, buna rağmen şu anda Avrupa’nın 5 büyük ligindeki en çok gol atan takımlarla kıyaslandığında en golcü ekip olmayı başardı.

Süper Lig’de şu ana dek 25 karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe, rakip fileleri tam 65 kez havalandırdı. Kanarya bu süreçte kalesinde 20 gol gördü. Sarı lacivertlilerin bu yüksek performansına göz atıp, Avrupa’nın 5 büyük ligiyle kıyasladığımızda arada ciddi bir fark görüyoruz.

BAYERN MÜNİH TAKİPTE…
Öyle ki Fenerbahçe’nin yanına en çok yaklaşabilen takım 21 maçta 59 gol kaydeden Alman devi Bayern Münih oluyor. İngiltere Premier Lig’den Manchester City ise 23 mücadelede 56 golle Bayern’i takip ediyor.

İTALYA’DA INTER FARK YARATIYOR
Fenerbahçe’nin Süper Lig’de yarattığı farkın benzerini İtalya’da Inter yaratıyor. Milano temsilcisi şu ana dek 23 maçta rakip ağları 55 kez havalandırarak sıralamada 4. basamağın sahibi oluyor.
İspanya Ligi’nde kıran kırana süren zirve yarışında Real Madrid ile Girona’nın 52’şer golü bulunuyor. İki ekip de 24’er maçı tamamlamış durumda…

EN ALT BASAMAKTA PARIS SAINT-GERMAIN VAR
Avrupa’nın 5 büyük liginde en golcü takımların son sırasında ise Paris Saint-Germain yer alıyor. Fransa Ligue 1’in liderli konumunda bulunan başkent ekibi, geride bırakılan 21 mücadelede 51 defa gol sevinci yaşamayı başardı.

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