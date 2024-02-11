Bayer Münih fark yedi. Şaşırtan Sacha Boey kararı

Almanya Bundesliga'nın 21. hafta maçında Bayern Münih, deplasmanda Bayer Leverkusen'a farklı yenildi.

Bayern Münih'in Galatasaray'dan transfer ettiği Sacha Boey ilk 11'de yer aldı. Ancak teknik direktör Thomas Tuchel'in Boey'i sağ bek yerine solda oynatması şaşkınlık yarattı.

Boey, 81. dakikada oyundan alındı.

Bayer Leverkusen, güçlü rakibini 11. dakikada Stanisic, 50. dakikada Grimaldo ve 90+5'te Jeremie Frimpong'un golleriyle 3-0 yendi.

Bu sonuçla lider Bayer Leverkusen puanını 55 yaptı.

Bayern Münih ise 50 puanla ikinci sırada kaldı.